Petróleos Mexicanos (Pemex) regresó al mercado de deuda de manera exitosa con una colocación que despertó un apetito mayor al monto ofrecido, afirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En un comunicado informó que este viernes la empresa petrolera realizó la mayor emisión corporativa en la historia del mercado local con 31 mil 500 millones de pesos.

Pero los inversionistas demandaron 63 mil 285 millones de pesos, equivalente a una sobresuscripción de 2.5 veces sobre el monto objetivo de 25 mil millones de pesos y de 2 veces el monto total colocado de 31 mil 500 millones de pesos.

Lo anterior, destacó, permitió una reducción promedio de 42 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial.

Hacienda dio a conocer que los recursos levantados en el mercado, servirán para el pago de pasivos financieros con amortización en 2026, sin incrementar los saldos de la deuda de Pemex.

Resaltó que gracias a que mejoraron las condiciones favorables obtenidas en comparación a la indicación inicial, se fortalece el perfil financiero de Pemex y demuestran el compromiso del gobierno de México con la sostenibilidad y gestión prudente de la Empresa.

También, aseguró, confirma el sólido interés del mercado por los instrumentos de las Empresas Públicas y refleja la confianza de los inversionistas en la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento establecida en el Plan Estratégico 2025-2035 e implementada conjuntamente por la SHCP y Petróleos Mexicanos.

Los detalles

La operación se realizó bajo la modalidad de vasos comunicantes, es decir compuesta por tres tramos sin que la suma exceda el monto máximo de emisión en la que fungieron como agentes colocadores Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más.

El primer tramo fue por 9 mil millones de pesos a 5.2 años en tasa flotante.

Mientras que el segundo involucró un monto de 16 mil 999 millones de pesos a 8.5 años en tasa fija nominal, y el tercer tramo fue por 5 mil 496 millones de pesos a 10.5 años tasa fija real.

Dichos instrumentos se ejecutaron por debajo de los niveles de precio inicial (IPTs) en 40 puntos base en el formato flotante, en 37 puntos base en formato fijo nominal y en 48 puntos base en formato fijo real.

Así fue que se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente.

