La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los cambios a las reglas para aplicar el estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento para el ejercicio 2026 por un total de 400 millones de pesos o 20 millones por cada proyecto.

Durante el mes de marzo del presente año será el periodo de envío y recepción de las solicitudes por parte de los contribuyentes aportantes, en conjunto con las empresas ejecutoras de los Proyectos de Inversión en Infraestructura (PII) y Programas de Preparación, Tecnificación, Concentración y Desarrollo de Talento Productivo (PAR) interesados en la aplicación del estímulo fiscal.

Mientras que el 4 de junio, se llevará a cabo la sesión ordinaria del Comité para la aprobación del Listado de Proyectos Autorizados.

Posteriormente, el 11 de junio, se hará la publicación del Listado de Proyectos Autorizados.

Los contribuyentes aportantes, en conjunto con las empresas ejecutoras interesados en obtener la autorización para aplicar el estímulo fiscal, deberán ingresar al sistema en línea y llenar el formato de solicitud, proporcionando su información.

Además, deberán adjuntar, en el apartado que corresponda, los documentos digitalizados previstos en las reglas, en los requisitos generales, así como en los Lineamientos de Operación que para tal efecto expida la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), los cuales se publicarán en las páginas de Internet de la CONADE, del Comité Olímpico Mexicano (COM), del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la SHCP.

El fiscalista Jesús Rodríguez, explicó que el estímulo fiscal no se entrega directamente al deportista, más bien es en su beneficio a través de proyectos y programas autorizados por la Secretaría de Hacienda.

Las empresas por medio de los proyectos, pueden apoyar a atletas de alto rendimiento que integren preselecciones o selecciones nacionales que participen en Juegos Olímpicos y Paralímpicos, en campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos y competencias internacionales.

Pueden apoyar a deportistas que utilicen infraestructura especializada financiada mediante PII y PAR autorizados por la Conade.

El estímulo consiste en un crédito fiscal para la empresa o contribuyente aportante que financia el proyecto, se aplica directamente contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) causado con lo cual se reduce el monto del gravamen a pagar en el ejercicio autorizado.

