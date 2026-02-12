El Instituto Mexicano de Finanzas (IMEF) elevó el pronóstico para la inflación general para este año y el siguiente.

Según el consenso de 42 analistas que participaron en la encuesta que levanta el Comité Nacional de Estudios Económicos, no será posible converger hacia la meta del 3% en los próximos dos años, pues podría colocarse por arriba del rango alto de variabilidad, es decir rebasar el 4%.

Para el 2026 subió a 4% desde el 3.95% de la encuesta de enero, luego de que 21% de los participantes incrementó su estimación previa.

La expectativa más optimista sitúa a la inflación en 3.4%, en tanto, la más pesimista la ubica en una tasa anual de 4.5%.

Mientras que para el 2027 el consenso hizo un ajuste al alza al pasar de 3.80% a 3.85% al cierre del año.

De ahí que el consenso de 42 analistas que fueron encuestados mantuvo sin cambio su proyección de la tasa de política monetaria del Banco de México (Banxico) para el cierre del año en 6.50%.

Prevén solo 2 recortes a las tasas de interés este año

Lo anterior significa que habría solamente dos recortes de 25 puntos base a lo largo del 2026, ya que actualmente se encuentra en un nivel del 7%.

Tampoco modificaron la tasa de referencia para 2027 al quedar en 6.50%, con lo cual Banxico haría una pausa más larga.

Otra variable que no revisaron fue la referente al Producto Interno Bruto (PIB), pues el consenso decidió dejar en 1.3% su expectativa por tercer mes consecutivo, al igual que para 2027 en 1.80%.

No obstante, están anticipando un ligero incremento en la generación de empleos este año, con 280 mil nuevos registros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuando hace un mes era de 279 mil.

Al igual que para 2027, al pasar de 343 mil a 345 mil puestos de trabajo.

Para el tipo de cambio rebajaron la cotización de cierre de año a 18.50 frente a los 19 pesos por dólar que tenían antes; para el siguiente pasó de 19.50 a 19 unidades.

Si bien creen que el déficit de las finanzas públicas terminará el año en el mismo nivel de 3.8% respecto del PIB que proyectaban, para el 2027 dicho saldo negativo del balance público aumentó de 3.70% a 3.80% del PIB.

