Inflación supera expectativas en noviembre, repunta 3.8% a tasa anual

La inflación en México superó las expectativas, registró un incremento anual de 3.8% en noviembre pasado, tasa superior al 3.57% observado en octubre, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De esta forma el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un alza de 0.66% durante el penúltimo mes del año respecto al periodo inmediato anterior, su mayor incremento mensual en lo que va del año y la tasa más alta para dicho mes desde 2021.

El aumento anual de precios en noviembre estuvo por arriba de la mediana de las expectativas de los analistas que era de 3.68% e incluso por encima del rango previsto con un máximo de 3.79% estimado por las 31 instituciones financieras consultadas por Citi.

Entre los bienes y servicios cuyos precios tuvieron mayor incidencia al alza de la inflación durante el onceavo mes del año destaca la electricidad con un aumento mensual de 20.70% debido a la conclusión del periodo de vigencia del programa de tarifas de temporada cálida en 11 ciudades del país.

Asimismo, sobresalen: el chile serrano que repuntó 24.76% en el mes; calabacita, 17.05%; jitomate, 14.34%; servicios profesionales, 10.93%; colectivo, 4.9%; productos para calzado, 2.0%; loncherías, fondas torterías y taquería, 0.82%; restaurantes y similares, 0.7%; y vivienda propia, 0.23%.

Por el contrario, los que impactaron más a la baja fueron: limón con una contracción mensual de 7.46%; aguacate, -7.28%; ron, 5.43%; vino de mesa, -4.29%; naranja, 3.97%; papa, -3.68%; plátanos, -2.93%; tequila, -2.65%; y frijol, -1.28%.

Inflación subyacente

La inflación subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles y que marca la tendencia del indicador general a mediano plazo, reportó un alza mensual de 0.19%, con lo que su tasa anual llegó 4.43% en noviembre, tasa superior al 4.28% de octubre.

Al interior del índice subyacente, los precios de las mercancías reportaron un retroceso mensual de 0.03% y un aumento anual de 4.43%, mientras los servicios aumentaron 0.39% en el mes y 4.49% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el Índice de Precios no Subyacente reportó un avance mensual de 2.28% y un alza anual de 1.73% tasa mayor al 1.18% del mes anterior. En su interior, los precios de los productos agropecuarios observaron un incremento mensual de 1.43%, con lo que la tasa anual llegó a 1.73%.

Así mismo, los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno observaron un alza de 2.97% en el mes y un aumento anual de 2.40%.

Por último, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo, que evalúa los precios de 176 productos y servicios que la conforman, tuvo una variación mensual de 0.85% y anual de 3.93%.

