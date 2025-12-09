El sector bancario mexicano ha consolidado su posición como el segundo más rentable de América Latina, sólo por detrás de Brasil, contribuyendo con una quinta parte de las utilidades netas totales de la región, de acuerdo con la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

Según un reporte del organismo, con datos al primer semestre de 2025, la utilidad acumulada de los bancos en Latinoamérica totalizó 43 mil 650 millones de dólares, con un crecimiento de 13.1% respecto al mismo periodo del año previo.

De ese monto, el sistema financiero mexicano aportó 8 mil 648 millones de dólares, 12% más respecto al año previo. En el caso de Brasil, en la primera mitad de 2025 la ganancia llegó a 22 mil 445 millones de dólares, 25% más que un año antes.

Utilidad neta de los bancos

El análisis de Felaban muestra una concentración de la rentabilidad, con Brasil, México y Chile llevándose casi cuatro quintas partes de las utilidades netas del sector.

En Chile, la utilidad de enero a junio de 2025 sumó 3 mil 68 mdd.

En el índice de cartera vencida, el reporte arroja que México sigue con una de las más bajas de la región, con 2%, mientras que República Dominicana, El Salvador y Uruguay reportan los menores índices, con 1.1%, 1.5% y 1.9%, respectivamente.

Según Felaban, el saldo de cartera vencida de la banca subió en junio de 2025 hasta 81 mil 885 millones de dólares, 17% en términos anuales.

Así, los indicadores de morosidad más altos fueron en Colombia, 4.3%; Brasil, 3.6%, y Perú, con 3.5%.

Panorama retador

En un entorno de desaceleración económica, la banca del país mantiene expectativas de menor crecimiento del crédito al fin de 2025.

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, explica que de cara a 2026 la banca mexicana enfrentará cambios regulatorios, destacando la posibilidad de recortar el cobro de comisiones por uso de tarjetas.

“Hemos logrado buenas negociaciones para que [las modificaciones] se hagan de manera conjunta, pero, sin duda, los cambios de reglas del juego, especialmente cuando no están bien negociados o acordados, crean incertidumbre”, dijo.

De acuerdo con el banquero, es importante previsibilidad para realizar planeaciones a largo plazo.

“Una vez que prestas un crédito, ya te fuiste cinco, siete años, 10 o 12 años con un acreditado, ahí ya no puedes cambiar las reglas. Si te cambian las reglas, el banco es el que tiene que absorber el impacto”, dijo.

En materia macroeconómica, la agencia Moody’s consideró que, si bien las tasas elevadas beneficiarán a la banca mexicana el año próximo, los cambios en el régimen arancelario de Estados Unidos podrían amplificar los riesgos por la alta dependencia de las exportaciones al principal socio comercial.

“No obstante, los bancos mantienen una exposición limitada a sectores sensibles al comercio, mitigando los impactos directos”, dijo.

Agregó que, en México, la intensificación de la competencia, particularmente por parte de las fintech y bancos digitales, ejercerá presión sobre márgenes, mientras que los bancos luchan por ir más allá de su base de clientes hacia préstamos al consumidor más riesgosos.