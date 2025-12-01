Al cierre del tercer trimestre de este año los sectores bancario y de seguros de México recibieron flujos de inversión extranjera directa (IED) que llegaron a niveles no vistos en las últimas décadas.

Además, en los primeros nueve meses del año se registraron comportamientos atípicos en la construcción, así como en servicios de apoyo a los negocios.

La banca múltiple y las compañías de seguros y finanzas, así como otras instituciones financieras, captaron de enero a septiembre de este año 10 mil 256 millones de dólares, 87% más que en el mismo periodo del año previo.

Lo anterior tuvo que ver con capital de la banca española, que elevó inversiones para llegar a 5 mil 764 millones de dólares en el periodo.

De acuerdo con el detalle de movimientos del más reciente Reporte Nacional de Inversión Extranjera Directa de la Secretaría de Economía, el rubro que tuvo mayores incrementos dentro del sector de servicios financieros y de seguros fue la banca múltiple, con un incremento de 67.6% en los recursos captados.

Otros de los rubros que captaron importantes inversiones fueron los servicios relacionados con la intermediación crediticia no bursátil, compañías de seguros y fianzas, así como sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro y fondos de inversión, algo que no se veía en los últimos años.

Los servicios de apoyo a los negocios también registraron comportamientos atípicos de enero a septiembre de 2025, cuando llegaron al país 40 mil 905 millones de dólares por IED, lo que tuvo que ver con la llegada de mil 847 millones de dólares a servicios de administración de negocios, rubro en el que en el mismo periodo de 2024 se recibieron sólo 123 millones de dólares.

Además, hubo un mayor crecimiento en servicios de administración de negocios, agencias de viajes y servicios de reservaciones, así como otros apoyos a los negocios.

Otro sector que regularmente no atrae fuertes inversiones es la dirección y administración de grupos empresariales o corporativos, pero de enero a septiembre captó mil 374 millones de dólares, contra 3.8 millones de dólares el año pasado.