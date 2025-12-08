El director general de Banamex, Manuel Romo, aseguró que la oferta de Grupo México para adquirir 100% del Banco Nacional de México a unos días de haber anunciado la venta de 25% al empresario Fernando Chico Pardo, no puso en riesgo la transacción y fue tomada como un halago por parte de la firma financiera.

“Yo no diría que es una revisión que pone en riesgo. Es una revisión que se hace a todas las ofertas que llegan por Banamex, es una obligación fiduciaria que tiene Citi a nivel global. Y lo hace no nada más para Banamex, sino para todos los activos en los que desinvierte”, aseguró el directivo.

En conferencia de prensa, Romo señaló que desde la firma financiera se reconoció el valor de la propuesta por parte de grupo propiedad del empresario Germán Larrea.

“Para nosotros fue un halago. La verdad es que, el mercado y que gente tan reconocida como Fernando, como Grupo México, tengan esa revisión de los resultados, de la trayectoria de los planes y la estrategia, pues no es más que, ponernos muy contentos, la verdad es una muy buena, muy buena noticia”, comentó.

Cabe recordar que el 3 de octubre pasado, Grupo México presentó una oferta a Citi para adquirir el 100% de Banamex, a unos días de que se había anunciado un acuerdo con el empresario Fernando Chico Pardo para la compra del 25% del banco.

Tras 10 días de análisis, Citi rechazó la propuesta de Germán Larrea, confirmando que el camino más atractivo para la venta de Banamex es la combinación de la OPI y el acuerdo previo con Chico Pardo, el cual está valorado en 42 mil millones de pesos, sujeto a revisiones y con previsión de finalizar el próximo año.

Sobre las preocupaciones del sector bancario sobre un cambio de reglas en el sector con la presidenta Claudia Sheinbaum, Romo descartó que haya transformaciones de fondo y, por el contrario, se busca atacar problemas estructurales del país, particularmente el uso del efectivo.

“Al contrario de cambio de reglas que pudieran ir en contra de los bancos o del sistema financiero, las conversaciones que estamos teniendo actualmente con la Secretaría de Hacienda y que la presidenta ha sido muy pública, yo creo que son visiones, son ambiciones para el país, francamente muy positivas para el sector financiero y también para la población en general, como por ejemplo la iniciativa de abatir el uso de efectivo”, aclaró.

Se necesita inversión para que economía crezca

En tanto, Manuel Romo recordó que para 2026 el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana por parte de sus economistas es de 1.5%, en un momento donde prevalecen retos a la inversión, certidumbre jurídica e inseguridad.

“Son conocidas las asignaturas pendientes. La inversión debe de incrementarse y sostenerse. Condiciones necesarias para el futuro: ciencia, tecnología y educación, por un lado. Infraestructura, transporte, gestión de energía y recursos hídricos por el otro. Construir para dar certidumbre en todo sentido, incrementar la formalidad y permitir a todos los ciudadanos maximizar su potencial con seguridad y bienestar”, puntualizó.

Por último, añadió, ante un contexto de mayor escrutinio internacional sobre el sistema financiero mexicano, el directivo indicó que como gremio han trabajado en la creación e implementación de las medidas que tomará la banca para reforzar la prevención de lavado de dinero.

“Estas medidas nos fortalecen como sector y nos ayudan a robustecer controles al tiempo que proveen con mejor inteligencia a nuestras autoridades para la atención y combate de los delitos financieros”, aseveró.

