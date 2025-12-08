A pesar de las amenazas contra el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, no hay riesgo inminente de colapso de dicho acuerdo comercial, afirmaron especialistas del Consejo Empresaria de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

En conferencia de prensa sobre “Perspectivas de Comercio Exterior e Inversión Extranjera 2026”, el presidente del Comité Empresarial Bilateral México-Estados Unidos en Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Kenneth Smith, aseguró que “no vemos una situación inminente de un colapso del Tratado, pero en cualquier momento que se complique dirá no me gusta como son las cosas” y puede iniciar con amenazas de que se terminará el T-MEC”.

Pero todas las declaraciones en contra del tratado trilateral serán “como herramienta de presión, más que una salida” del acuerdo comercial.

Smith Ramos, quien fue el jefe negociador técnico del gobierno de México durante la renegociación del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), explicó que su el primer período de gobierno, Trump “mostró disposición de negociar”, aunque “bajo términos muy difíciles. Así que esperamos que va a usar una estrategia de presión” como en la anterior ocasión.

Expuso que será en el primer trimestre del año cuando se espera que el gobierno de Trump entregue al Congreso estadounidense el documento que recoja todos los planteamientos y puntos de vista del T-MEC, tras la consulta y audiencia pública en la que se recibieron mil 500 cartas y participaron 150 personas los pasados 3, 4 y 5 de diciembre.

Smith añadió que 75% de los planteamientos que se enviaron a la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas del inglés) apoyan extender el tratado, el cual no expira bajo ninguna circunstancia hasta el 2036, a menos que envíe una carta la Casa Blanca para decir que se retirará.

A su vez, el presidente del Comité Técnico de Estrategia T-MEC del Comce, Antonio Ortiz Mena, precisó que “hay que ponerse el cinturón de seguridad” porque la negociación no será fácil, pero Estados Unidos requiere de México y Canadá en su estrategia de seguridad nacional para hacerle frente a China.

El experto agregó que “hay que ver la revisión del T-MEC es como que nos subiremos al ratón loco, habrá subidas y bajadas pronunciadas, frenones, curvas, pero sabemos que al final llegaremos a buen puerto”.

Incluso, indicó que México tiene aliados en Estados Unidos porque cuando amenazó Trump de salirse del tratado en su primera administración los primeros que salieron a defender el acuerdo fue el sector agro exportador.

En tanto, el presidente ejecutivo del Comce, Sergio E. Contreras Pérez, expuso que pese a la revisión hay buenas perspectivas de crecimiento del comercio, especialmente de las exportaciones y de la captación de Inversión Extranjera Directa, porque a pesar de la inseguridad, no es un factor que aleje los proyectos productivos del país.

Para el 2026 se esperan captar entre 40 y 45 mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa y se proyecta que el comercio exterior de México alcance los 700 mil millones de dólares.

