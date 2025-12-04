Jamieson Greer, representante de Comercio estadounidense, declaró que el mandatario Donald Trump podría decidir el próximo año retirarse del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). "Esa siempre es una posibilidad", dijo a Politico y reiteró que podría haber negociación separada con cada uno, lo que ya ha mencionado el presidente de EU.

Declaró que "el presidente sólo quiere acuerdos que sean buenos. La razón por la que incluimos un período de revisión en el T-MEC fue por si necesitábamos revisarlo, revisarlo o salir de él", añadió a la jefa de la oficina de la Casa Blanca, Dasha Burns, presentadora del podcast semanal “The Conversation”.

“Nuestra relación con la economía canadiense es totalmente distinta a nuestra relación con la economía mexicana”, dijo Greer. “Es decir, la situación laboral es diferente. Los productos que se fabrican son diferentes. El perfil de exportación e importación es diferente. De hecho, no tiene mucho sentido económico que fusionáramos esas tres cosas”.

También mencionó que un objetivo es traer empleos manufactureros de regreso a Estados Unidos desde el extranjero: "Naturalmente pensamos en la manufactura avanzada, la industria automotriz, la farmacéutica y los semiconductores, y tenemos ejemplos de nuevas inversiones en todos estos sectores”, dijo. “GE está fabricando más electrodomésticos aquí. Stellantis está trasladando una línea de producción automotriz de Canadá a Estados Unidos. Compañías farmacéuticas como Novartis y Roche están construyendo nuevas instalaciones en Estados Unidos”.

Trump indicó el miércoles que posiblemente dejará expirar el T-MEC y buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

“Vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”, declaró Trump durante una rueda de prensa en la Oficina Oval en la Casa Blanca.

Trump acusa que México y Canadá se aprovechan del T-MEC

Un periodista cuestionó al mandatario sobre el T-MEC y lo que está pensando renegociar con los fabricantes de automóviles, ante lo que dijo: “Es algo que está en curso”. Añadió que “México y Canadá se han aprovechado de la situación, como casi todos los demás países. No los culpo, porque teníamos gente estúpida dirigiendo nuestro país, teníamos mucha gente estúpida dirigiendo”, agregó el mandatario en referencia al anterior gobierno de Joe Biden.

No es la primera vez que Trump plantea renegociar el tratado. En octubre, durante la visita del primer ministro canadiense, Mark Carney, Trump declaró que se podía renegociar el acuerdo, pero añadió: “Simplemente podríamos llegar a acuerdos separados. Se nos permite hacer acuerdos diferentes. Si lo hiciéramos, podríamos lograr acuerdos que beneficien a ambos países”.

Entonces, cuando se le preguntó qué opción prefería, Trump añadió: “No me importa. Quiero el mejor acuerdo para este país [Estados Unidos] y también tener en cuenta a Canadá”.

El T-MEC fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben revisar el tratado en 2026 y decidir si lo extienden por otros 16 años, hasta 2042, o si lo revisan de forma anual hasta 2036, cuando finalizaría el T-MEC.

