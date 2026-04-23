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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que fue detenido en Argentina el contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de huachicol, en posesión de documentos falsos.
En México, el sobrino del extitular de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y con ficha roja de Interpol.
La detención se dio como resultado de una operación coordinada entre la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Unidad de Inteligencia Naval; la Fiscalía General de la República (FGR) por conducto de Interpol México y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.
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“El Gobierno de México refrenda su compromiso con el combate a la corrupción y la no impunidad”, refirió el secretario.
A través de redes sociales, García Harfuch agradeció el apoyo de las autoridades de Argentina y la Unipol.
Hermanos Farías ligados a red de huachicol
En tanto su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna está vinculado a proceso y detenido en el Altiplano desde el 2 de septiembre del 2025.
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bmc
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