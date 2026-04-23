El contralmirante Fernando Farías Laguna, quien fue detenido este 26 de abril, en Buenos Aires, Argentina, cuenta con una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

El sobrino político de Rafael Ojeda, extitular de la Marina, permanecía prófugo desde agosto de 2025 y su hermano Manuel Roberto está detenido en el penal del Altiplano.

Farías Laguna es identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos proveniente de Estados Unidos, mismos que evadían el pago del impuesto especial sobre Producción y Servicios.

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Ente los cargos que desempeñó de la Semar se encuentran director de Prevención, Coordinación e Investigaciones de la Inspección y Contraloría General de Marina, subdirector de Enlace Protocolario del Sistema Inteligencia de la Unidad de Inteligencia Naval.

También fue director de Distribución y Planillas de la Dirección General Adjunta de Control de Personal, comandante de la Sexta Flotilla, T. Subinspector Técnico de la Tercera Región Naval.

Fernando Farías Laguna ocupaba la posición jerárquica dentro de la Semar como Contralmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor.

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El entonces contralmirante, Fernando Farías Laguna desde 1 de mayo de 2002 había estado adscrito en diversos puestos, entre ellos:

Unidad de Inteligencia Naval, 1 de diciembre de 2018 al 15 de enero de 2020

Dirección General Adjunta de Control de Personal del 16 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2020

Centro de Estudios Superiores Navales (Alumnos) del 01 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021

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