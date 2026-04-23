Como parte de la reestructura que realiza en la institución, Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República, realizó una visita en las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México, donde insistió que el Estado mexicano debe seguir actuando de manera coordinada.

Así es más fuerte que cualquier organización criminal, señaló la representante del Ministerio Público Federal durante una mesa de trabajo que tuvo con autoridades federales, de la capital del país y militares, informó este jueves la oficina de prensa de la institución.

En comunicado afirmó que Godoy Ramos resaltó la inteligencia como el eje principal para la investigación, la cual, dijo, no sirve si las instituciones no son capaces de convertirla en acciones para que se incorporen a la carpeta de investigación.

Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República (23/04/2026). Foto: Especial

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Indicó que la fiscal hizo énfasis en la necesidad de que la institución recupere la confianza de las mexicanas y mexicanos. “Que se sepa que cuando la gente nos da información de delitos que lastiman a la sociedad, de delitos de alto impacto, que sepan que va a pasar algo”, subrayó Godoy Ramos.

Según la oficina de prensa, la fiscal agregó que la FGR es una institución muy fuerte, que cuenta con personal altamente capacitado y equipo tecnológico de vanguardia útil para hacer investigaciones sólidas, para obtener sentencias ejemplares y combatir la impunidad.

Por ello, enfatizó, el Estado mexicano tiene que seguir actuando de manera coordinada, así es más fuerte que cualquier organización criminal.

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De acuerdo con la FGR, Godoy Ramos recorrió cada pasillo y oficina del edificio de la FGR ubicado en la colonia Doctores, en el Centro de la capital del país, para conocer y escuchar las necesidades de los trabajadores, con quienes conversó con el fin de dar cauce y respuesta a las áreas de oportunidad en cuanto a espacios, recursos técnicos, entre otros puntos.

Entre algunas de las áreas que visitó, estuvo la Bodega de Indicios. Escuchó a detalle el trabajo que hacen para recibir y preservar las evidencias, etapa fundamental para llevar a juicio a los probables responsables de la comisión de algún delito, destacó la Fiscalía General de la República.

“Gracias por todo su esfuerzo y el trabajo que hacen”, concluyó Godoy Ramos.

Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República (23/04/2026). Foto: Especial

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Añadió que la fiscal sostuvo una reunión con autoridades del Gabinete de Seguridad de la CDMX, tales como Bertha Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México; Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana; Carlos Rodrigo Cortés Chávez, Director General para el Fomento de la Preservación de la Paz de la Secretaría de Gobernación.

Además del general de Brigada Sergio Sánchez, Comandante de la Primera Zona Militar; el General de Brigada Rus Peñaloza Meneses, coordinador estatal de la Guardia Nacional; José Manuel Oropeza, coordinador General del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México; el Capitán de Navío Octavio Azcuaga Vázquez, coordinador operativo de Seguridad en la Ciudad de México, entre otros.

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