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La presidenta informó que mañana se llevará a cabo una conferencia de prensa sobre el decomiso deen distintos puntos del país, así como de detenciones relevantes llevadas a cabo por fuerzas federales en los últimos días.

“Se va a dar una conferencia de prensa la Secretaría de Seguridad junto con la Fiscalía sobre este tema en particular del de combustible. Entonces, si nos permiten que en esta conferencia se pueda dar las respuestas a todos estos temas… Ha habido detenciones muy muy relevantes”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este martes 21 de abril, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que el tema ha sido prioritario para la mandataria y en las últimas 72 horas se han desarrollado detenciones y operaciones importantes.

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“Incluyendo más de 20 cateos con la Fiscalía General de la República en diferentes entidades del país por instrucciones de la presidenta. Mañana vamos a dar conferencia a mediodía con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad para poder precisar todos estos temas”, mencionó.

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