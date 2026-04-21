“Sí estaban trabajando conjuntamente”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la muerte de dos agentes instructores de la embajada de Estados Unidos que murieron en un accidente tras haber participado en un presunto operativo contra narcolaboratorios en Chihuahua.

En su conferencia mañanera de este martes 21 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló al fiscal de Chihuahua, César Jauregui, por haber cambiado su declaración. Reportó que los dos agentes que murieron en un accidente junto con dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) no participaron en el operativo en el que se aseguró un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

Al cuestionarle si los dos agentes pertenecían a la CIA, como reportó el diario The Washington Post, la Mandataria federal señaló: “Si quieren con más tiempo informamos”.

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Fiscal general del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno (20/04/2026). Foto: Especial

“Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí había sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así", dijo.

“Entonces, tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional y que den en toda la información veraz las autoridades del estado de Chihuahua”, explicó Sheinbaum.

Comentó que en el recibimiento de ayer en Palacio Nacional al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, pudo darle las condolencias al embajador estadounidense Ronald Johnson por el fallecimiento de los dos agentes.

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“Solamente nos dimos condolencias porque eso es lo primero, la parte humana evidentemente del fallecimiento, y comentamos que después se iba a acercar tanto el secretario de Seguridad como el gabinete para poder platicar con él, y en su momento pues ya platicar nuevamente el embajador y su servidora”, indicó.

La titular del Ejecutivo federal mencionó que la gobernadora panista Maru campos no se ha comunicado con ella.

Los dos agentes instructores de la Embajada de Estados Unidos que murieron en un accidente junto con dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) no participaron en el operativo en el que se aseguró un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, afirmó el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno.

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Fiscal general del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno y Claudia Sheinbaum (20/04/2026). Foto: Especial / Fernanda Rojas

Señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum tenía razón al decir que no se les avisó sobre la participación de los agentes estadounidenses en el operativo, ya que estos no tuvieron presencia.

Por la mañana de ayer, la Mandataria indicó que no estaban enterados de “que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la Embajada de Estados Unidos en México”.

“Ella tiene razón, jamás se informó que hubiera participación de agentes estadounidenses en el operativo, porque no había agentes estadounidenses en el operativo que condujo al aseguramiento del narcolaboratorio (...) En ese operativo únicamente participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de Sedena”, afirmó el fiscal.

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Sobre el encuentro entre los agentes estadounidenses y los mexicanos, en un comunicado se explicó que el titular de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, “venía en un convoy de cinco vehículos, y en la comunidad de Polanco (...) se encuentra con instructores de la Embajada de Estados Unidos, que estaban en Polanco dando curso sobre el manejo de drones (…) ellos tenían un vuelo la mañana del domingo desde la ciudad de Chihuahua y pidieron la colaboración para trasladarse junto con la caravana en la que venía el director, suben al vehículo y a las dos de la mañana, aproximadamente, sufren el percance en donde pierden la vida”.

El fiscal indicó a la prensa que él fue notificado del accidente a las 2:00 de la mañana del domingo: “Yo la información que tenía que proporcionar era la información que en ese momento puntualmente tenía, y obviamente no habíamos averiguado eso”.

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El fiscal de Chihuahua precisó que en este momento, en la entidad, no hay agentes estadounidenses trabajando, sino que se trata de un intercambio permanente con Washington, que es atestiguado por el gobierno federal mexicano, en acciones como el programa Se Busca, en el cual autoridades de ambos países rastrean a objetivos prioritarios para detener, y aclaró que eso no supone “que nosotros podamos operar en territorio de Estados Unidos, ni que ellos puedan realizar labores de operación de este lado”.

El domingo, en un comunicado, la fiscalía estatal indicó que los agentes de la AIE y los oficiales instructores de Estados Unidos “fallecieron en un accidente cuando regresaban del operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos”.

Sigue investigación, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo del 21 de abril de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se mantienen las investigaciones para esclarecer el fallecimiento de presuntos agentes de la CIA, y advirtió que cualquier colaboración con autoridades extranjeras debe apegarse a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

La mandataria señaló que la relación con agencias del gobierno de Estados Unidos está claramente regulada.

“La presencia de agentes de agencias de los Estados Unidos también está regulada (…) por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional”, indicó.

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Subrayó que, en caso de que un gobierno estatal, como el de Chihuahua, establezca coordinación con instancias extranjeras, ésta no puede realizarse de manera directa, sino que debe pasar necesariamente por la Federación.

"Para que un estado pueda tener coordinación con una agencia del gobierno de Estados Unidos, no puede ser de una manera directa”, puntualizó.

Asimismo, explicó que si bien existe colaboración y comunicación con autoridades estadounidenses, no están permitidas operaciones conjuntas en territorio nacional fuera de los marcos legales.

Por ello, indicó que se revisará si en este caso se incurrió en alguna irregularidad.

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