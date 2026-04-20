Ciudad Juárez.- Los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes y Manuel Genaro Méndez Montes, fueron despedidos la tarde del lunes con un homenaje realizado por la Fiscalía General del Estado.

Las honras fúnebres se llevaron a cabo en el Helipuerto del C-4 en la ciudad de Chihuahua, donde estuvieron presentes familiares y compañeros de los elementos fallecidos.

“Hoy no es un día cualquiera, hoy las palabras, pesan más, porque intentan nombrar lo que duele, lo que cuesta entender, lo que jamás debió ocurrir. Nos reunimos no sólo para despedir a dos compañeros, sino para honrar la vida de dos hombres que eligieron, servir aún sabiendo los riesgos, aún entendiendo que el uniforme no sólo se porta se entrega”, dijo en un mensaje inicial el comandante Adán Herrera.

Despues de ello, se leyó una reseña donde se dio a conocer parte de la trayectoria del titular de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, a quien describieron como un líder y un guía, quien con su ejemplo marcó el camino de muchos de los agentes.

Lee también Fiscalía de Chihuahua matiza versión por muerte de miembros de embajada de EU; estaban en un curso de manejo de drones, dice

Oseguera Cervantes nació el 9 de diciembre de 1983, en Ciudad Juárez, Chihuahua, le sobreviven su madre y padre, así como su esposa, la señora Carmen Castillo y sus dos hijos, Pedro Damián y Natalia Ivonne.

Él fue egresado del Centro de Estudios Superiores como licenciado en criminología, además contaba con una maestría en gestión de sistema de seguridad pública por el Instituto Estatal de Seguridad Pública.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, inició su carrera dentro de la Fiscalía General del Estado en el año del 2005, desempeñándose como perito en criminalística de campo en la dirección de Servicios Periciales, pero su vocación policial lo llevó a redireccionar su carrera en marzo del 2012, donde fue adscrito como agente investigador en la AEI en la zona centro desempeñándose en la unidad de protección a funcionarios.

En el 2013, es designada a Ciudad Juárez en la unidad modelo de atención al secuestro como coordinador operativo y para el año 2019, fue nombrado coordinador operativo de la unidad mixta en ciudad Ahumada y en el año 2025, le es otorgada la comisión como coordinador de la AEI.

Manuel Genaro Méndez montes, él nació el 4 de junio de 1994, en Valle de Allende. Él era licenciado en criminología por la Universidad de España y comenzó su carrera policial en abril del 2012, estando escrito a la zona centro en la unidad modelo de atención al secuestro en 2022, en 2025 fue adscrito a la coordinación general de la AEI, como escolta del coordinador general de la Agencia.

Por su parte el fiscal, César Jáuregui Moreno, afirmó que ambos fueron dos hombres que entregaron los mejores años de su vida al servicio de la justicia.

Lee también Sheinbaum: operativo donde murieron en accidente agentes de EU fue decisión de Chihuahua; revisa si hubo violación a ley de seguridad

“Yo estoy absolutamente seguro que Pedro se fue con el sueño cumplido de dirigir a una institución, como la AEI, a la que repito, entregó su vida a la que le tenía no un cariño especial, a la que le tenía toda la devoción que un hombre puede tener a una causa, pero como aquí se expresó, era el amigo cordial, el hombre que siempre escuchaba los problemas de sus compañeros, agentes alguien que siempre tuvo tiempo de compartir y reflexionar sobre la actividad que realizaban y ser una mano amiga para muchos de sus compañeros que llegaron a estar en situaciones difíciles”, expresó el fiscal general en el homenaje de despedida.

En el mensaje el fiscal también leyó una carta enviada por la Compañía de Jesus, ya que según refirió Pedro estuvo encargado de la investigación del asesinato de los padres jesuitas en Cerocahui en junio del 2022.

En la carta los jesuitas enviaron sus condolencias tanto a la fiscalía como a la familia de las víctimas.

La gobernadora María Eugenia Campos Galván, aseguró en su mensaje que tanto Pedro como Manuel, no fueron funcionarios que administraron desde un escritorio, sino un servidor que eligió la primera línea y en ella se quedó hasta el final .

“Por eso hoy, Chihuahua y todos los chihuahuenses le debemos gratitud. Una gratitud que no cabe en protocolos ni en formas oficiales”, afirmó Campos Galván.

En el homenaje estuvieron presentes diputados locales, magistrados, el presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, representantes de organizaciones civiles como Ficosec, entre otros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv