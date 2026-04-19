Así fue el operativo contra narcolaboratorios en el que murieron los elementos de la embajada de EU; fiscal destaca magnitud del hallazgo

El Fiscal General del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, detalló el operativo contra drogas al que acudieron, entre otros elementos, el Director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes y el elemento Manuel Genaro Méndez Montes, así como dos oficiales instructores de la Embajada de los Estados Unidos, previo al accidente en el que perdieron la vida.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal informó que, tras un trabajo de investigación durante aproximadamente tres meses, realizado entre la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de la Defensa Nacional, se localizaron dos grandes áreas con seis narcolaboratorios clandestinos en el municipio de Morelos.

Informó que los días 17 y 18 de abril, los centros de creación de droga fueron localizados y destruidos, así como un campamento con víveres para consumo humano por elementos de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Esto se realizó en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Operativo contra narcolaboratorios en el que participaron los elementos Embajada de EU y agentes de Chihuahua fallecido (19/04/2026). Foto: Fiscalía de Chihuahua

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César Jáuregui consideró la zona como “uno de los más grandes hallazgos en el país, en donde se producían drogas químicas".

En el primer campamento, con una extensión de 850 metros cuadrados, dividido en cinco áreas, fueron hallados los siguientes elementos:

La primera área:

19 tambos de mil litros.

La segunda área:

2 calderas y tarimas con costales con la leyenda “Tquisa”.

La tercera área:

17 contenedores de mil litros.

3 macas un baño.

2 contenedores de agua.

14 depósitos con (acetona).

La cuarta área:

14 contenedores con material blanco.

16 contenedores con material color negro.

La quinta área:

5 hornos.

7 depósitos donde conecta por medio de mangueras los hornos.

10 depósitos chicos.

61 cilindros de gas conectados.

42 cilindros de gas.

4 depósitos de material negro.

Montón de costales con material blanco sin leyendas.

33 de contenedores de mil litros.

3 tarimas, 8 costales, 14 contenedores con material blanco.

25 depósitos con material líquido en color negro.

14 depósitos de (Acetona).

Operativo contra narcolaboratorios en el que participaron los elementos Embajada de EU y agentes de Chihuahua fallecido (19/04/2026). Foto: Fiscalía de Chihuahua

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En el segundo campamento de área abierta, fueron hallados:

Depósito de costales con material color blanco.

2 condensadores.

2 calderas.

6 contenedores de 1000 litros.

5 botes con material líquido

2 hornos.

1 contenedor conectado a los hornos.

13 contenedores de 1000 litros con líquido a determinar.

22 contenedores con material en color blanco.

1 bolsa blanca con papel aluminio en su interior.

5 galones de 60 litros con químicos a determinar.

23 contenedores con líquido a determinar.

196 cilindros para gas de 30 kilogramos cada uno.

12 hornos.

45 tambos vacíos con la leyenda “Clouter”.

44 contenedores de 1000 litros cada uno con material líquido en su interior a determinar.

44 contenedores de 500 litros aproximadamente con material líquido en su interior a determinar.

Así como un campamento de 20 x 15 metros con víveres para consumo humano.

Operativo contra narcolaboratorios en el que participaron los elementos Embajada de EU y agentes de Chihuahua fallecido (19/04/2026). Foto: Fiscalía de Chihuahua

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El representante de la FGE del estado informó que el asunto fue turnado a la Fiscalía General de la República por tratarse de un delito del orden federal a efectos de que se hagan cargo del aseguramiento y de la continuación de las investigaciones.

Durante la conferencia de prensa, Jáuregui informó que, por el tipo de producción, se presume que la droga realizada fuera transportada a diversas partes del país para ser comercializada.

Igualmente, refirió que no señalan a un grupo delictivo responsable de los hechos, pero detalló que, por la zona, se espera que esté relacionado con una organización criminal de Sinaloa.

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Agentes murieron tras asegurar la zona

El fiscal informó que, pese a que aún no se tiene el peritaje concluido, los testimonios narran que luego de finalizar el operativo, el incidente ocurrió durante la madrugada.

Aseguró que el convoy de cinco autos usados para el traslado de personal para la operación, en el que viajaban los agentes, tuvo un accidente.

"Parece ser que derrapó en alguna zona y se cayó por un barranco, estallando la camioneta", declaró.

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