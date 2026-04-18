Más Información
Un juez vinculó a proceso y ratificó la prisión preventiva oficiosa a José “N”, detenido en Mexicali, Baja California, por llevar más de 700 mil pastillas de fentanilo.
En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California, aportó los datos de prueba necesarios para que el juzgador procesara al mencionado imputado debido a su probable participación en el delito de contra la salud, en la modalidad de posesión de fentanilo con fines de comercio en su variante de venta.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que José "N" fue detenido por elementos de la policía municipal de Mexicali, Baja California, en colaboración con el gabinete de seguridad del gobierno de México, cuando buscaba abordar una camioneta en Boulevard Gómez Morin y Boulevard Lázaro Cárdenas de dicha ciudad, que tenía un compartimiento oculto, en el que localizaron cinco costales de tela obscura con 700 mil pastillas comprimidas de fentanilo, además de 10 kilos 945 gramos cuatro miligramos de esta misma droga en polvo.
Se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, indicó la FGR.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
Noticias según tus intereses
