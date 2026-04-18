Hospitalizan a Jesús Murillo Karam por derrame cerebral; estaba en prisión domiciliaria por caso Ayotzinapa

Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, se encuentra hospitalizado, luego de sufrir un derrame cerebral en su domicilio de la Ciudad de México, donde se encontraba en prisión domiciliaria por el caso Ayotzinapa.

El estado de salud del hidalguense se reporta delicado, informaron fuentes federales. Indicaron que desde hace uno días, el priista fue trasladado al Hospital Ángeles, en el sur de la capital del país, para recibir atención médica inmediata y su pronóstico es reservado.

Las fuentes consultadas precisaron que al exprocurador, trasladado al hospital bajo custodia de elementos de la Guardia Nacional que están a cargo de su vigilancia, se la han practicado estudios clínicos y neurológicos para determinar la afectación por el derrame cerebral que sufrió.

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Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, se encuentra preso por el caso Ayotzinapa. Foto: archivo/EL UNIVERSAL

En agosto de 2022, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa, y fue recluido en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México.

Ya preso, la salud del exgobernador de Hidalgo se fue deteriorando al grado de que fue llevado en varias a ocasiones a la Torre Médica de Tepepan y una al Instituto Nacional de Cardiología, para recibir atención médica por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral.

Su defensa solicitó en varias ocasiones que se le cambiara la prisión debido a su avanzada edad y su deteriorado estado de salud, pero hasta hace un año un Tribunal Colegiado concedió a Murillo Karam llevar su proceso penal en prisión domiciliaria.

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Por lo que fue trasladado del Reclusorio Norte a su casa ubicada en Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Desde entonces se mantenía en su domicilio, hasta que fue hospitalizado de nueva cuenta.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una condena de 82 años de prisión contra el extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, por su presunta responsabilidad en los delitos desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.

El exjefe de la extinta Procuraduría General de la República enfrenta un segundo proceso penal por el delito de tortura en contra de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, señalado por la entonces PGR como sicario de Guerreros Unidos, a quien se responsabilizó de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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