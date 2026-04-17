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Egresados de la bloquearon durante dos horas la autopista del Sol para .

Alrededor de las 4 de la tarde, un grupo de normalistas de llegaron al punto conocido como el Parador del Marqués, donde converge la , y bloquearon las vías.

Luego, los graduados tomaron un tráiler y lo atravesaron para impedir el paso.

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Los egresados de Ayotzinapa demandaron una reunión con la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Educación de Guerrero para acordar la asignación de plazas.

Al lugar del bloqueo llegaron funcionarios estatales para hablar con los egresados. Alrededor de las 6 de la tarde liberaron la vía.

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JACL/cr

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