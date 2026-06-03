En marco del primer aniversario de la elección del Poder Judicial en las urnas, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, anunció la publicación de su libro titulado “Poder Judicial por Voto Popular”, obra que consideró indispensable para juristas, académicos y estudiantes.

En redes sociales, la autoproclamada “Ministra del Pueblo” informó que este proyecto será presentado en los próximos días, en vísperas del aniversario de haberse elegido “por el voto universal, directo y secreto” a los integrantes del SCJN y del Tribunal de Disciplina Judicial, así como a la mitad de quienes ahora integran tribunales de circuito, tribunales de apelación y juzgados de distrito.

El libro “Poder Judicial por Voto Popular” de Batres Guadarrama es editado por el sello Porrúa.

Lee también Ministro en retiro Gutiérrez Ortiz Mena es nombrado parte del Consejo de Supervisores de Harvard; fue seleccionado por egresados

“La elección popular de integrantes del Poder Judicial representa uno de los debates más trascendentes y polémicos de la vida constitucional contemporánea. Entre las exigencias de legitimidad democrática, independencia judicial y rendición de cuentas, surge una pregunta fundamental: ¿debe la justicia emanar también del voto ciudadano?”, se lee en la contraportada.

El libro “Poder Judicial por Voto Popular” de la ministra Lenia Batres Guadarrama es editado por el sello Porrúa. Foto: Especial

Según la sinopsis, en esta obra Lenia Batres analiza con “rigor jurídico y visión crítica” los alcances, riesgos y desafíos que implica la designación de jueces, magistrados y ministros mediante el sufragio en las urnas.

“A partir de una revisión histórica, constitucional y comparada, se estudian los modelos existentes, las experiencias internacionales y las posibles repercusiones para el equilibrio de poderes, la autonomía judicial y el Estado de derecho”, señala.

Lee también Sheinbaum: El tema del narcotráfico ha sido un pretexto de EU para influir en México; no buscamos conflicto, afirma

Por ello, aborda una reflexión sobre el futuro de la justicia en México y sobre la necesidad de construir instituciones capaces de forjar legitimidad democrática con independencia jurisdiccional.

“Se trata de una obra indispensable para juristas, académicos, estudiantes y lectores interesados en comprender una de las transformaciones más relevantes del sistema constitucional contemporáneo”, garantiza.

Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Foto: Especial

em/apr