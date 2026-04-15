Luego de haber sido privado de la libertad junto con su padre, el alcalde de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, reapareció públicamente para agradecer el respaldo ciudadano e institucional, y aseguró que seguirá trabajando por la tranquilidad, la confianza y la paz en el municipio.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales el martes 14 de abril, el edil morenista afirmó que, tras vivir uno de los momentos más difíciles de su vida, su prioridad será fortalecer el tejido social y mantener la cercanía con la población.

“Hoy les hablo con gratitud, con serenidad y con esperanza firme de que aun en los momentos más difíciles siempre hay una luz cuando un pueblo se mantiene unido”, expresó.

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Vega Carranza señaló que, tras el episodio de violencia que vivió junto a su padre, confirmó la importancia de la unidad familiar y comunitaria para enfrentar la adversidad.

“Hoy no solo les hablo como presidente municipal, les hablo como un taxqueño más, con más convicción que nunca de seguir caminando con ustedes, de servir, de escuchar y de trabajar por la tranquilidad, la confianza, la paz y el bienestar de nuestras familias”, sostuvo.

El alcalde también agradeció el apoyo del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, así como la intervención del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

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Gobierno de Taxco confirma localización y continuidad institucional

En un comunicado oficial, el Gobierno Municipal de Taxco de Alarcón informó que, de acuerdo con autoridades competentes, Juan Andrés Vega Carranza y el doctor Juan Vega Arredondo fueron localizados el pasado 13 de abril y actualmente se encuentran bajo atención y seguimiento conforme a los protocolos institucionales.

La administración municipal destacó que desde el primer momento se activó una coordinación entre los tres órdenes de gobierno, lo que permitió una actuación oportuna para dar con su paradero.

Asimismo, reconoció el respaldo del Gobierno de México, la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, así como el acompañamiento del gobierno estatal y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

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El ayuntamiento reiteró su compromiso con la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de las familias taxqueñas, además de hacer un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada por canales oficiales y evitar la difusión de rumores o información no verificada.

También aseguró que el gobierno municipal continúa operando con normalidad y manteniendo sus servicios a favor de la población.

Comunicado oficial del Gobierno de Taxco. Foto: Especial

¿Qué ocurrió con el alcalde Juan Andrés Vega Carranza?

El pasado 13 de abril, Juan Andrés Vega Carranza fue privado de la libertad cuando presuntamente intentaba negociar la liberación de su padre, Juan Vega Arredondo, director del hospital IMSS-Bienestar de Taxco.

Horas más tarde, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que ambos fueron localizados con vida por personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Tras su rescate, las autoridades federales señalaron que continuarían las operaciones para detener a los responsables de estos hechos.

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