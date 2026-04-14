Un sujeto -declarado culpable por el secuestro y asesinato de dos sacerdotes, hechos ocurridos en 2016 en el norte de Veracruz- fue sentenciado a 210 años de prisión.

Se trata del hombre identificado como Luis Alberto N, quien en septiembre de 2016 participó en un violento asalto a la iglesia Nuestra Señora de Fátima del municipio de Poza Rica, el cual derivó en secuestro y asesinato.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, determinaron que sujetos encabezados por “El Chino” ingresaron a la iglesia, donde sometieron a los sacerdotes Alejo Nabor Jiménez y José Alfredo Suárez, así como a un testigo.

Los delincuentes exigieron dinero, robaron bienes y secuestraron a las víctimas; los dos sacerdotes fueron asesinados y el testigo logró huir del lugar e identificar al hoy sentenciado.

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Se trató de un caso que conmocionó a Veracruz en el año 2016.

Durante audiencia, un juez dictó sentencia condenatoria en su contra por el delito de secuestro agravado por concurso de delitos y le impuso una pena total de 210 años de prisión.

Del total de años de prisión, 80 años fueron por el asesinato del sacerdote Alejo Nabor Jiménez Juárez, otros 80 años por el también sacerdote José Alfredo Suárez de la Cruz y 50 de prisión en agravio de la víctima de identidad resguardada.

Durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, la fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, reportó como un hecho relevante la sentencia de 210 años de prisión.

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