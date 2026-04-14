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Culiacán. - El , reveló que los 30 policías que habían renunciado o tramitado su jubilación anticipada volverán al servicio activo, bajo el compromiso de garantizar el pago de sus salarios en forma puntual, mejorar los servicios médicos para ellos y sus familias y contar con apoyo federal y estatal.

Señaló que tras una serie de reuniones con ellos, en donde se les escucharon todos sus planteamientos y demandas, se concretaron acuerdos para su reincorporación, al conocer que se instaló una Base Interinstitucional del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal para fortalecer la seguridad en el municipio.

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El alcalde indicó que 30 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Escuinapa, la semana pasada, renunciaron a sus cargos y otros tramitaron sus jubilaciones anticipadas, por lo que fue necesario tener varias reuniones con ellos para escuchar sus quejas, demandas y condiciones laborales.

Derivado de una serie de ataques contra elementos de esta corporación que dejó un saldo de cinco agentes asesinados, entre ellos el , dos de sus escoltas y su chofer, 30 elementos de la corporación solicitaron sus bajas por diversos motivos, siete de ellos con renuncias voluntarias.

Como consecuencia de estas bajas, el propio gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, anunció que el ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal reforzarán toda la seguridad en la zona sur de Sinaloa, sobre todo el municipio de Escuinapa.

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afcl/LL

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