Culiacán, Sin. A 8 abril. - Un nuevo elemento de la Policía Municipal de Escuinapa, de nombre, Pablo “N”, fue asesinado a balazos al concluir su turno y dirigirse a su casa, con este hecho, suman cinco elementos de la corporación que han sido privados de la vida, en un lapso de solo nueve días, entre ellos el subdirector, Esteban Gutiérrez Mazariego.

Autoridades de seguridad de Escuinapa confirmaron que el agente, Pablo “N”, fue seguido por un motociclista armado, quie le disparó a corta distancia, cuando este llegaba a su casa, en la calle 12 de octubre, donde quedó muerto.

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Con las detonaciones del arma de fuego, vecinos del sector salieron a ver que había sucedido y contemplaron tirado en el suelo al agente de la policía, por lo que reportaron el hecho de violencia, sin que los cuerpos de auxilio pudieran brindarle ayuda, ya que este no presentaba signos vitales.

El pasado 31 de marzo, el subdirector operativo de la Policía Municipal de Escuinapa, Gutiérrez Mazariego, en compañía de sus escoltas y su chofer, fueron atacados por un grupo armado, cuando circulaban por la carretera Mazatlán-Tepic, cerca de la comunidad de Tecualilla.

A causa de las detonaciones de las armas automáticas de sus atacantes, en el lugar de los hechos perdió la vida el jefe policiaco, así como los agentes, Juan Antonio Rosas González, Sergio Pérez Rivera y Ulises García Notales.

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