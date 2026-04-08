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Culiacán, Sin.- En nuevas revisiones sorpresivas en el centro penitenciario de Culiacán, elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado y custodios, aseguraron cinco armas de fuego, cargadores, cartuchos, 388 dosis de diversas sustancias que se presume puede ser mariguana, entre otros objetos ilícitos.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que en el más reciente esculque efectuado en diversos módulos, se localizaron tres pistolas calibre, nueve milímetros, una calibre 380 y otra calibre 38 super.
En la revisión minuciosa, con respaldo del ejército y la Guardia Nacional que reforzó la seguridad exterior del penal, se aseguraron trece cargadores abastecidos de diversos calibres, 50 cartuchos útiles, calibre nueve milímetros, 388 dosis de una yerba verde, presuntamente mariguana, cuatro paquetes envueltos en cinta canela.
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También, se encontró en la supervisión seis puntas de fabricación doméstica, catorce chip para celulares, tres básculas grameras, por lo que todos los objetos hallados en esta revisión, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.
Un dia antes, en una acción similar, efectuada por el personal del Grupo de Operaciones Especiales del Estado, solo se encontró dos teléfonos celulares, un cable para este tipo de equipos electrónicos y siete objetos punzocortantes, de fabricación casera.
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