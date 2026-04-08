Cuernavaca, Mor.- El Congreso de Morelos alista la aprobación de un nuevo Instituto de Pensiones autónomo para el mes de mayo, con el objetivo de frenar el impacto financiero de 15 mil millones de pesos anuales que hoy cuesta el pago de jubilaciones al Estado, informó Isaac Pimentel Mejía, presidente del Congreso estatal.

Pimentel explicó que la reforma busca replicar el modelo de Querétaro, considerado el más eficiente del país, para garantizar liquidez inmediata a los trabajadores y certeza jurídica frente al actual desabasto de recursos en poderes y organismos autónomos.

La iniciativa, afinada actualmente por el Ejecutivo tras mesas de diálogo con sindicatos, será enviada en breve al Legislativo bajo una premisa de unanimidad. El nuevo organismo quitará la carga presupuestal y operativa a instituciones como el Tribunal Superior de Justicia y el propio Congreso, donde hoy la tercera parte del presupuesto se destina al pago de pensiones, provocando incumplimientos de sentencias y trámites rezagados, aseguró el diputado presidente.

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Una vez creado el instituto, el Congreso dejará de emitir decretos de pensión a través de la Comisión del Trabajo porque el organismo será el encargado de gestionar los fondos, autorizar los montos y asegurar que el dinero esté disponible al momento de la jubilación.

De acuerdo con el legislador, se contempla además el análisis de "topes" salariales para jubilaciones de funcionarios y esquemas de corresponsabilidad entre ayuntamientos y poderes para evitar la quiebra financiera de las dependencias.

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