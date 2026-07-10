El canciller Roberto Velasco enfatizó el respeto a la soberanía y la cooperación en seguridad con Estados Unidos ante casos como el de Ismael El Mayo Zambada, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza.

Al ofrecer un mensaje por sus 100 días al frente de la Cancillería, el secretario de Relaciones Exteriores reconoció la “compleja tarea” que tiene a su cargo y destacó la defensa de los connacionales ante el reciente asesinato de un mexicano a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Con nuestros socios de América del Norte hemos sostenido un diálogo permanente, constructivo y siempre apegado al respeto a la soberanía”, aseguró el funcionario ante su equipo de trabajo y miembros del cuerpo diplomático.

Recordó que en ese periodo se ha recibido en México a dos integrantes del gabinete del gobierno de Estados Unidos, entre ellos el secretario de Seguridad Interior, Markwayne Mullin, con quien la Presidenta dio seguimiento a la agenda bilateral en seguridad, frontera y migración.

En materia de seguridad, Velasco Álvarez destacó acciones como una caída de cerca de 70% de los decomisos de fentanilo en la frontera, conforme a cifras de las autoridades estadounidenses.

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