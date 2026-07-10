Almería.- Por lo menos 12 personas han fallecido y otras 23 no han sido localizadas en el incendio forestal que afecta desde anoche el suroeste de España, a la provincia andaluza de Almería, informó Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, el gobierno autónomo de esa región.

El fuego -explicó- se inició en una cuneta "por un cable" roto en el tendido eléctrico y creció ayudado por vientos de hasta 50 kilómetros por hora, de modo que las llamas avanzaron hasta 15 kilómetros en solo dos horas.

El presidente del gobierno andaluz añadió que se dio aviso a los vecinos "puerta a puerta", recomendando en algunos casos el confinamiento y en otros, la evacuación, aunque algunos de ellos "no hicieron caso" y eso es, previsiblemente, es lo que ha podido provocar el elevado número de fallecidos.

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Por el momento, las llamas han calcinado 3 mil 200 hectáreas en la zona, donde abunda el matorral y el esparto que en esta época del año está seco, lo que ha actuado como combustible para el fuego, que Moreno ha calificado como uno de los más rápidos y complejos de los últimos años en Andalucía.

El incendio forestal en Almería se ha convertido en una tragedia sin precedentes en la zona y uno de los más graves de España. Foto: EFE

Según la dirección de emergencias local, que ha destacado la complejidad de la gestión sobre el terreno del incendio, entre los muertos hay al menos cuatro ciudadanos de origen británico atrapados en el interior de un vehículo y siete personas que murieron mientras huían de las llamas.

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El consejero de Presidencia de Andalucía, Antonio Sanz, advirtió que el desvío por rutas improvisadas y no coordinadas en medio del humo ha agravado esta tragedia, tras lo que concretó que todas o la mayoría de las víctimas mortales podrían ser de origen extranjero.

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Las llamas y el humo han obligado al desalojo preventivo de numerosos núcleos de población cercanos y algunos complejos turísticos en una zona costera del Mediterráneo que en estas fechas se llena de visitantes, mayoritariamente extranjeros.

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El incendio de Almería es uno de los múltiples siniestros que afectan en las últimas semanas a España y Portugal, acrecentados por las olas de calor y las altas temperaturas que afectan a ambos países en plena canícula.

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