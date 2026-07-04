Un incendio declarado cerca de la turística Costa Brava, en el noreste de España, fue controlado parcialmente el sábado después de reducir a cenizas 2 mil 300 hectáreas de esta zona del litoral catalán sin causar heridos, informaron las autoridades.

"El incendio sigue activo, pero con una evolución, lo digo con toda la prudencia necesaria, una evolución favorable", declaró en rueda de prensa el presidente regional de Cataluña, Salvador Illa.

El fuego comenzó el viernes cerca del municipio de La Bisbal d'Empordà, en las proximidades de Girona, a unos 20 kilómetros de la costa.

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"La previsión, si todo va bien, es que podamos declarar el incendio estabilizado esta noche", agregó.

"Unas 2 mil 300 hectáreas han ardido (...) con una ola de calor que vamos a vivir en los próximos días", advirtió Illa, quien llamó a la población a tener "muchísima prudencia".

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Bomberos piden evitar desplazamientos

Los bomberos pidieron a la población "que evite cualquier desplazamiento a la zona".

Alrededor de 400 bomberos intentan extinguir este foco.

El inspector jefe de los Bomberos de la Generalitat, David Borrell, destacó que "la prioridad sigue siendo la protección de la población" y ha insistido en que "cuando la ciudadanía se mantiene confinada, está más segura".

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"Cualquier persona que se encuentre en el exterior se está exponiendo a un riesgo innecesario", recalcó.

Sometida a los efectos del cambio climático, España vivió el verano pasado "los peores incendios de su historia reciente", recordó en mayo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

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Las llamas arrasaron entonces 393.000 hectáreas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). Además se registraron ocho muertos, 86 heridos, y más de 42 mil 000 evacuados, según cifras oficiales.

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Fuego quema mil hectáreas en Girona



Vientos de tramuntana impulsan un incendio que ya ha arrasado extensas zonas protegidas obligando al confinamiento de miles de personas en la Costa Brava.



El incendio forestal declarado esta mañana en La Bisbal d'Empordà ha quemado… pic.twitter.com/4ETy8m097C — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) July 3, 2026

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gs/bmc