El rey Felipe VI destacó este viernes la "magnífica" relación entre España y México, a la que auguró un "futuro enormemente próspero", un día después de su reunión con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Como parte de su visita a México, el rey Felipe VI sostuvo un encuentro con la comunidad española en nuestro país, esto previo a asistir al partido de España contra Uruguay en Guadalajara.

“Es verdad que va mejor, las realidades de nuestra relación la representáis, muchas veces vosotros. No solo los españoles que viven acá, también los mexicanos que viven en España. De forma creciente la presencia empresarial, la presencia cultural, los intercambios de todo tipo que enriquece nuestra nuestra relación y que sin duda tienen un futuro enormemente próspero por delante.

Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI de España (25/06/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

“Es de lo que hay que hablar, sobre todo de futuro; trabajar por él, crear mejores condiciones para nuestros compatriotas acá y allá, y seguir caminando juntos en esta enorme comunidad que representa Iberoamérica, Hispanoamérica en ambos lados del Atlántico, y todos juntos”, expresó ante la comunidad española.

Felipe VI manda mensaje de solidaridad a Venezuela

Además, desde territorio mexicano, Felipe envió un mensaje de solidaridad a Venezuela tras la catástrofe causada por los dos terremotos que han afectado al país.

“Hay unos cuantos españoles, todavía no sabemos las cifras porque van variando, pero hay algunos fallecidos, algunos desaparecidos y algunos que están localizados, pero pendientes de rescatar. En todo caso, tener para ellos un recuerdo de cariño de solidaridad y de apoyo (...). Un cariño y un gran abrazo a nuestros hermanos de Venezuela”, expresó.

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El rey Felipe externó su deseo de apoyar a la Selección Española ante el juego de esta noche contra Uruguay: “esperemos que lo hagan bien y nos den otra alegría”.

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El cariño de Letizia Ortiz por México

El monarca también envió saludos a México en nombre de la reina Letizia Ortiz, quien no lo acompañó en el viaje. “También, en nombre de la reina, aunque no está conmigo en este viaje, pero sin duda ella tiene un cariño especial por este país y por esta ciudad, por su universidad. Así que en su nombre os saludo”, dijo.

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Letizia Ortiz mantiene un vínculo especial con México: realizó estudios de doctorado en la Universidad de Guadalajara, donde también colaboró brevemente con el diario Siglo 21, aunque no concluyó su tesis doctoral.

El rey Felipe VI recuerda la etapa de la reina Letizia en México durante el discurso pronunciado tras ser recibido en el Palacio Nacional por Claudia Sheinbaum. Con estas palabras evoca uno de los episodios más destacados de la vida de doña Letizia, quien residió en México… pic.twitter.com/NleVd925pI — Jose Moreno (@Josemn1_) June 26, 2026

Sheinbaum se reúne con Felipe VI en Palacio Nacional

Las palabras de Felipe VI se producen día después de la reunión celebrada el jueves en el Palacio Nacional, donde fue recibido por Sheinbaum, y que selló la normalización de las relaciones entre México y España después de varios años de tensiones diplomáticas originadas por la petición del Gobierno mexicano de que la Corona española ofreciera disculpas por los agravios cometidos durante la Conquista.

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Se trata del primer viaje del monarca español a México desde 2018.

En febrero, Sheinbaum invitó a Felipe VI a asistir al Mundial de Fútbol con una carta que destacaba que esta competición era "una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España".

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