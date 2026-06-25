La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que tras su reunión con el rey Felipe VI de España coincidieron en fortalecer la relación bilateral "en beneficio de nuestras naciones".

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo compartió que el encuentro fue "cordial" y hablaron de la importancia de los pueblos originarios.

"En Palacio Nacional, tuvimos una cordial reunión con el rey de España, Felipe VI. Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España", dijo.

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"Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de nuestras naciones", agregó.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, acompañó al rey y dijo que ambas naciones están unidas por "profundos lazos culturales, históricos, económicos y, sobre todo, humanos".

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"Seguimos fortaleciendo nuestras relaciones de hermandad y cooperación, proyectando nuestra voz iberoamericana e impulsando un futuro de prosperidad compartida", señaló.

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bmc