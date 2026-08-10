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El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció la puesta en marcha de un módulo de atención para orientar y acompañar a las vecinas y vecinos que hayan sido víctimas del delito de despojo o se encuentren en riesgo de perder su patrimonio por esta causa.
Dijo que el despojo es un delito que debe combatirse con firmeza y recordó que corresponde a la Fiscalía General de Justicia capitalina investigar todos y cada uno de los casos, así como asegurar la propiedad y sancionar a quienes resulten responsables.
El alcalde panista informó que a partir de este lunes 10 de agosto, el módulo estará instalado en la explanada de la demarcación, operando de las 9:00 a las 14:00 horas, donde las personas afectadas podrán recibir orientación sobre las acciones que pueden emprender y asesoría para denunciar.
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