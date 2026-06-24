A un día de su reunión con el rey de España, Felipe VI, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que le explicara la importancia del reconocimiento de los pueblos originarios y su grandeza cultural, años después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador enviara una solicitud de una disculpa por los agravios cometidos durante la Conquista Española.

“Son temas que yo quiero platicar con él y decirle por qué es importante para México, ya más allá del momento de la solicitud del perdón, sino más bien poder explicar como presidenta, porque para nosotros es un asunto de dignidad, de reconocimiento de nuestro pueblo y de lo que somos”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 24 de junio, la mandataria recordó que tras la solicitud de perdón enviada por López Obrador, el gobierno español se lo tomó como “una ofensa” y aseguró que la carta planteaba reconocer las atrocidades que se cometieron en México con la llegada de los españoles.

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“Y hubo una actitud, se sintieron ofendidos, después hicieron la campaña contra el presidente López Obrador. Cuando yo tomo posesión, no invito al rey de España precisamente por esta razón. Y después se da la oportunidad del Mundial y con las exposiciones que nosotros enviamos a España, una del Museo de Antropología y otra de mujeres indígenas”, mencionó.

Reconoció que el jefe del Estado español asistió a las exposiciones y durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) se tomó fotografías con pueblos originarios, por lo que celebró el cambio de actitud y disposición para conocer a México.

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En ese sentido y en el marco del partido de la selección española en Jalisco, invitó al rey Felipe VI a Palacio Nacional, reunión que se llevará a cabo este jueves a las 16:00 horas.

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“Fue un gesto muy importante y nosotros lo consideramos ese gesto que tuvieron. Y pues se abre una nueva comunicación, nunca se rompieron relaciones, jamás, porque la relación seguía en el turismo, el comercio, en fin, siguió de manera muy importante con España y con el gobierno español también, con el presidente Sánchez”, refirió la presidenta.

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Calificó la próxima reunión como “cordial” y señaló que se abordarán distintos temas, hasta deportivos, en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026 que se celebra en México.

“Yo lo que le quiero explicar es lo que significa eso para México, el reconocimiento de los pueblos originarios de su grandeza cultural, de lo que representan para México las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy, cómo cambiamos la Constitución para el reconocimiento pleno de todos sus derechos”, reiteró la mandataria.

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Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la relación con la Corona española se vio marcada con tensiones diplomáticas por la carta enviada para exhortarlos a pedir disculpas, planteamiento que generó diferencias con el gobierno español y con la Casa Real.

Con la llegada de Sheinbaum a la Presidencia, ambas naciones han buscado mantener el diálogo institucional. El encuentro con Felipe VI se realizará además en un contexto de acercamiento diplomático entre México y España.

em/apr