La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo festejó, en el marco de su cumpleaños 64, una baja de la inflación a 3.55% en la primera quincena de junio, lo que significa la sexta reducción al hilo.

En su conferencia mañanera de este miércoles 24 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también comentó como buena noticia una disminución en el precio del jitomate.

“La verdad es mucho trabajo que ha hecho el equipo, de lo que tiene que ver con el trabajo que se hacen Pemex y en Secretaría de Energía para convencer a todos los gasolineros de límite máximo en el precio del diésel y de la gasolina magna, y un trabajo permanente para el Pacic para la canasta básica en acuerdos voluntarios con productores y comercializadores, y particularmente algunos productos que estaban con precios muy altos como el jitomate”, comentó la Mandataria federal.

Lee también Sheinbaum celebra en la mañanera su cumpleaños 64; desea suerte a la Selección Mexicana por partido contra Chequia

Agregó que bajó también una parte de especulación que había con el precio del jitomate.

Mencionó que aún “con las dificultades de una situación internacional” por la guerra en Irán, hay confianza en que baje el precio del petróleo “hasta alcanzar algo razonable”.

[Publicidad]

“Aún en esas circunstancias, la economía va creciendo y mucho tiene que ver con la construcción; el Programa de Vivienda, además de dar vivienda a la gente con menos recursos, impulsa la economía y la construcción pública y privada también, que tuvo un repunte muy muy importante en este segundo trimestre”, añadió la Mandataria federal.

em/apr