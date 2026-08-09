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Nueva York. Una mujer y una bebé murieron después de que una embarcación se volcó el sábado por la noche en el puerto de Nueva York, informó la policía.
La lancha rápida Bayliner de 22 pies se volcó alrededor de las 22:25 del sábado cerca de Liberty Island, donde se encuentra la Estatua de la Libertad, informó la Guardia Costera de Estados Unidos.
Doce personas fueron rescatadas del agua antes de que llegara la policía, y posteriormente buzos policiales localizaron en el agua a la mujer, de 27 años, y a la niña, de 5 meses. Ambas fueron trasladadas a un hospital, donde fueron declaradas muertas.
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La policía indicó el domingo que no se han dado a conocer las identidades de las víctimas, a la espera de notificar a sus familiares. No se han realizado arrestos y la investigación continúa.
Un hombre enfrenta cargos por poner en peligro imprudentemente después de que una embarcación se volcó el sábado por la noche en el puerto de Nueva York, matando a una mujer y una bebé, informó la policía el domingo.
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Manuel Hernandez, de 46 años, de Nueva York, ha sido acusado de 13 cargos por poner en peligro imprudentemente.
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