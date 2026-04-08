Irán suspendió la navegación de buques petroleros por el estrecho de Ormuz luego del ataque de Israel al Líbano, que causó "decenas de muertos y cientos de heridos", de acuerdo con el Ministerio de Salud libanés y medios iraníes.

"El paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz ha sido detenido tras los ataques de Israel al Líbano", indicó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

"En una escalada muy grave, aviones de guerra israelíes lanzaron una ola de ataques aéreos simultáneos contra varias zonas libanesas" que han provocado "decenas de mártires y cientos de heridos", afirma el ministerio de Salud libanés en un comunicado en el que precisa que se trata de un saldo provisional.

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Líbano y Hezbolá no son parte del acuerdo de tregua: Trump

Según el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, el ejército llevó a cabo un ataque sorpresa contra cientos de miembros de Hezbolá en todo Líbano. Fue, dijo, el mayor golpe contra el grupo desde una operación en 2024 con bíperes.

Israel defiende que Líbano no es parte del cese el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán y que el gobierno israelí se comprometió a acatar.

En declaraciones a PBS News, el presidente estadounidense, Donald Trump dijo que: "Sí, no se les incluyó en el acuerdo. Por culpa de Hezbolá. No se les incluyó en el acuerdo. Eso también se solucionará. No pasa nada".

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Este miércoles, tras registrar unas caídas drásticas del tráfico de embarcaciones de hasta el 97% luego del inicio de la guerra en Medio Oriente, el movimiento en el estrecho de Ormuz comenzó a reanudarse con cautela después de que EU e Irán acordaran una treguade dos semanas que permitirá el "paso seguro" por la vía.

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