Teherán.- La Guardia Revolucionaria de Irán anunció que ha derribó un dron Hermes 900 en la ciudad de Lar, en el sur del país, lo que denunció como una violación del alto el fuego acordado, y advirtió de una respuesta contundente ante nuevos incumplimientos de la tregua.

“Un dron avanzado Hermes 900 fue detectado, interceptado y destruido en el cielo de Lar, en la provincia de Fars, mediante el fuego de un moderno sistema de defensa aeroespacial de la Guardia Revolucionaria”, informó el cuerpo militar de élite, según la agencia Tasnim.

La Guardia subrayó que la incursión de cualquier aeronave “enemiga” —en referencia a Estados Unidos e Israel— en el espacio aéreo del país, incluso sin ejecutar operaciones ofensivas, constituye una violación del alto el fuego y “recibirá una respuesta firme y contundente”.

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Teherán reporta ataque a refinería pese a tregua

Además, la mañana de este miércoles, Irán denunció un ataque contra la refinería de petróleo de la isla de Lavan, situada en el golfo Pérsico.

El supuesto ataque se produjo horas después de que durante la madrugada del miércoles (hora iraní) entrase en vigor el alto el fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos.

Teherán y Washington acordaron además negociar a partir del viernes en Islamabad el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero.

En el conflicto, Estados Unidos e Israel bombardearon a diario instalaciones militares, nucleares y energéticas, además de lugares civiles como hospitales y universidades en Irán que respondió con ataques a intereses estadounidenses en la región, países vecinos y el cierre del estrecho de Ormuz.

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