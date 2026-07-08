Puerto Peñasco, Sonora. - La Secretaría de Marina (Semar) activó un operativo de localización de la embarcación “Alabama”, desaparecida con tres personas a bordo, y lanzó un llamado a la comunidad marítima en el Mar de Cortés para colaborar en su búsqueda.

A través de un aviso oficial emitido por la Capitanía de Puerto Clase “B” de Puerto Peñasco, la dependencia informó que la embarcación menor dejó de ser ubicada tras su último reporte de posición, por lo que se solicitó el apoyo de pescadores, navegantes y prestadores de servicios turísticos que transitan por la zona.

El documento, identificado como Aviso CPP 001/2026, señala que la búsqueda se realiza de manera coordinada entre la Capitanía de Puerto de Puerto Peñasco, la Capitanía Regional de Guaymas y las capitanías adscritas en Sonora.

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Marina activa búsqueda de la embarcación Alabama en Sonora; tres personas siguen desaparecidas. Foto: Especial.

La embarcación buscada lleva por nombre “Alabama” y está registrada con la matrícula 26011257613-8. Su última posición conocida fue en las coordenadas 31° 12.233’ Norte y 113° 41.729’ Oeste, frente a las costas sonorenses.

Las autoridades marítimas solicitaron a quienes naveguen por el área mantenerse alerta y reportar de inmediato cualquier avistamiento de la embarcación, señales de emergencia o personas a la deriva.

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Los reportes pueden realizarse directamente a la Capitanía de Puerto de Puerto Peñasco a los teléfonos 638-383-11-78 y 638-383-16-42, mediante la frecuencia VHF Canal 16 o en la Capitanía de Puerto más cercana.

El aviso fue firmado por el capitán de Puerto Clase “B” en Puerto Peñasco, Carlos Alberto Álvarez Gómez, con fecha del 8 de julio de 2026.

dmrr/cr