Pachuca. - Con una disminución de 180 a 95 larvas del mosquito Culex por metro cuadrado y una reducción de la población adulta de 143 a 76 ejemplares por trampa, la gerente de Planificación Hídrica de la Conagua, Mayela Godínez Alarcón, señaló que la primera fase del Plan Maestro de Recuperación de la presa Endho mantiene resultados favorables en el control de este insecto.

Una de las principales demandas de los pobladores de las comunidades ribereñas de la presa era el combate al mosquito Culex, por lo que desde el 1 de mayo se reforzaron las acciones de fumigación y control.

Conagua reduce la presencia del mosquito Culex en la presa Endhó, Hidalgo; mantiene la estrategia de control. Foto: Especial.

La Conagua afirmó que, de acuerdo con el monitoreo realizado, se registró una disminución en la densidad promedio de larvas, al pasar de 180 a 95 por metro cuadrado en los cinco puntos de muestreo establecidos.

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Asimismo, en 34 puntos de monitoreo ubicados en comunidades ribereñas se observó una reducción de la población de mosquitos adultos, al pasar de un promedio de 143 a 76 ejemplares por trampa.

Indicó que estos resultados confirman que la aplicación periódica de las medidas de control contribuye a reducir la presencia de la plaga y respaldan la continuidad de una estrategia basada en el monitoreo permanente y en ajustes operativos.

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Conagua reduce la presencia del mosquito Culex en la presa Endhó, Hidalgo; mantiene la estrategia de control. Foto: Especial.

No obstante, reconoció que la recuperación de la presa no se logrará con una sola intervención, por lo que se mantiene una estrategia permanente que permita consolidar una recuperación duradera, pese a los resultados favorables obtenidos hasta el momento.

La funcionaria informó que se mantiene una cobertura permanente en 27 comunidades ribereñas consideradas prioritarias. Señaló que estas acciones han beneficiado a más de 27 mil habitantes, mediante fumigación terrestre en más de 9 mil viviendas, además del uso de equipos ULV, termonebulizadores y aspersores.

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Conagua reduce la presencia del mosquito Culex en la presa Endhó, Hidalgo; mantiene la estrategia de control. Foto: Especial.

Las comunidades que han sido fumigadas hasta en siete ocasiones son:

Benito Juárez

Gran Manzana Uno

Gran Manzana Dos

Gran Manzana Tres

Julián Villagrán

La Ermita

La Loma

Michimaloya

San Francisco Bojay

Pueblo

San Gabriel

San Mateo

La Curva, entre otras

Especificó que, aunque la presa Endhó tiene una superficie de mil 264 hectáreas, las cinco jornadas de fumigación realizadas abarcaron más de 2 mil 700 hectáreas, debido a que se utilizaron drones de última generación capaces de detectar las zonas con mayor densidad de lirio acuático.

Finalmente, recalcó que la campaña de fumigación constituye la primera de las cuatro fases del Plan Maestro de Recuperación de la presa, el cual contempla la fumigación, la extracción mecánica del lirio acuático, su aprovechamiento biotecnológico y la recuperación de espacios seguros para actividades comunitarias.

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dmrr/cr