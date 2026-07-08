Buenos Aires. Lucas Gámez, un niño de nueve años que era buscado desde hace dos semanas tras los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, fue hallado sin vida este miércoles entre los escombros de un edificio del estado de La Guaira, según confirmó a EFE la Cancillería argentina.

Gámez, hijo de padres venezolanos pero nacido en Argentina, fue hallado por un grupo de rescatistas brasileños que trabajaban en la zona donde se derrumbó el edificio en el que se encontraba al momento de los terremotos.

Cuando ocurrieron los sismos, el niño estaba con sus tíos, con los que había pasado el día en la playa de La Guaira.

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Desde aquel día, Gámez fue buscado intensamente por rescatistas de distintos países, incluidos varios equipos argentinos que viajaron a Venezuela para colaborar con las tareas de búsqueda.

El niño habría cumplido 9 años este lunes y su madre Blancalida Martínez Coronado, quien nunca perdió la esperanza de hallarlo vivo. Ese día, Martínez se acercó hasta las afueras del edificio donde su hijo se hallaba el día del terremoto con un pastel de chocolate y una vela, para desearle un feliz cumpleaños. “Así honramos tu vida que pronto abrazaremos”, escribió, vía Instagram.

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“Señor Jesús, hoy no te pedimos un regalo… te pedimos un milagro. Regálale a Lucas la oportunidad de volver a abrazar a su mamá, de escuchar nuevamente su nombre, de abrir sus ojos y celebrar la vida junto a quienes lo aman con todo el corazón", dijo en su momento el humorista venezolano Kristopher Kerezsy, quien acompañó a la familia con diversos posteos en redes.

El 29 del mes pasado, Marcos Gámez, el padre de Lucas, había asegurado en diálogo con el diario argentino La Nación que el día anterior, el domingo 28, los rescatistas detectaron calor corporal a unos 10 metros de profundidad del edificio. “El equipo puede detectar el tamaño de la persona y es un niño. También se logró ubicar el celular de Lucas a esa distancia”, había expresado.

Según la prensa local, la familia de Gámez se había radicado en Argentina en 2013 y regresó a Venezuela a comienzos de este año por motivos personales.

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Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon especialmente a La Guaira, un estado costero central contiguo a Caracas, y han dejado hasta ahora al menos tres mil 685 fallecidos y más de 16 mil 700 heridos.

Además de enviar brigadistas, médicos y ayuda humanitaria, el Gobierno de Argentina desplegó días después de los sismos una misión consular humanitaria en Venezuela, donde no cuenta con representación diplomática, para asistir a sus ciudadanos radicados allí que se vieron afectados.

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Las últimas cifras oficiales difundidas por las autoridades argentinas detallaron que seis ciudadanos fallecieron producto de los terremotos, mientras que se registraron ocho solicitudes para encontrar a argentinos que se encontraban desaparecidos.

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