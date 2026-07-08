El Proyecto Florence para el Derecho de los Inmigrantes y los Refugiados en Arizona presentó una petición legal para proteger y evitar cualquier intento del gobierno federal de trasladar a 108 niños migrantes no acompañados a Texas y Luisiana para después acelerar su deportación.

El grupo presentó un recurso de 'habeas corpus' para proteger a estos niños que actualmente se encuentran en Arizona bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) de Estados Unidos.

Entre ellos se encuentra un bebé de cinco meses, ciudadano de Estados Unidos que se encuentra bajo custodia junto a sus padres.

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La petición fue presentada el lunes ante la Corte Federal en Tucson y busca impedir que la administración del Presidente de EU, Donald Trump, pueda trasladarlos fuera de Arizona y alejarlos de sus representantes legales, informó este miércoles el Proyecto Florence.

La organización indicó que esta petición se presenta en respuesta a información fidedigna y reportajes de medios de comunicación que informaron que el gobierno planea intentar eludir el debido proceso.

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Una menor espera a que su padre sea liberado de Delaney Hall, el 28 de mayo pasado. Foto: Angelina Katsanis / AP

Además, aseguró que este plan es el más reciente de una serie de amenazas crecientes contra los derechos y la seguridad de los niños inmigrantes no acompañados.

"Menos de un año después de intentar expulsar a niños hacia Guatemala en contra de su voluntad y violando sus derechos, la Administración Trump ataca nuevamente a los niños inmigrantes no acompañados mediante un plan ilegal para eludir el debido proceso y acelerar las deportaciones", declaró en un comunicado Roxana Avila-Cimpeanu, subdirectora del Proyecto Florence.

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La funcionaria afirmó que la ley federal no permite que se trate a los niños como peones en un sistema de control migratorio.

"Con esta petición, simplemente solicitamos al tribunal que garantice que el gobierno cumpla con esa norma", enfatizó.

En septiembre del 2025, un juez federal determinó que 57 niños migrantes guatemaltecos y hondureños no podrían ser deportados después de una demanda similar presentada por el Proyecto Florence.

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