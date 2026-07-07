Miami.— Tras los terremotos que sacudieron el 24 de junio a Venezuela, el exilio venezolano en Miami se fijó dos objetivos: encontrar a sus seres queridos en el país sudamericano y hacerles llegar ayuda.

Doral, el enclave del exilio venezolano más visible de Estados Unidos, se convirtió en una sala de espera colectiva para miles de personas que no pueden viajar a su país para ayudar a excavar. “Todo esto nos ha llevado a una situación extrema de desesperación y angustia; no podemos confirmar si nuestros padres, hermanos, tíos, hijos o sobrinos están vivos o heridos o atrapados o muertos”, dice a EL UNIVERSAL el productor y empresario teatral Miguel Ferró.

De inmediato se creó una red de búsqueda de familiares y amigos que a través de WhatsApp, Facebook, Instagram y X han cruzado datos con vecinos, amigos, rescatistas, médicos y conocidos en el país.

Oly García, venezolana residente en Doral desde hace 11 años, dice al Gran Diario de México que estaba dando una clase por Zoom cuando supo que había temblado en su país; llamó a su padre, hermanos, tíos y a la familia de su esposo en Caracas y Los Teques; “fueron las horas más lentas de mi vida. Es imposible que no se te vengan los peores pensamientos a la cabeza. Nunca piensas lo mejor, sino lo catastrófico”, dice.

En la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, venezolanos del sur de Florida se reúnen todos los días para recabar insumos, comenta a este diario María Eugenia Ortiz. “Es muy angustiante no saber dónde están nuestros seres queridos; dicen que todavía hay esperanzas de encontrar a más sobrevivientes, ahí en los escombros”. Se queja del gobierno venezolano que, alega, “no hace prácticamente nada”.

Oly García menciona que después de publicar mensajes sobre desaparecidos, empezó a recibir otra clase de preguntas de venezolanos en Miami. Todo el mundo empezó a escribirme: ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo recolectamos?”. Global Empowerment Mission (GEM), una organización de ayuda ante desastres con sede en Doral, se asoció con la ciudad; así como el club de futbol de Messi, el Inter Miami CF y grupos de venezolanos para recolectar y enviar ayuda. Se pidió comida no perecedera, artículos de higiene, agua, baterías, carpas, medicamentos, pañales y comida para bebés y otros insumos. También se reciben donativos en efectivo.

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La actriz venezolana Gabriela Vergara dijo a medios locales que “ha contactado a distintas organizaciones en Venezuela que tienen la mayoría de los insumos y que hoy mismo podrían llevarle o llegarle a la gente que lo necesita, pero para eso se necesitan los donativos en efectivo”. El efectivo permite comprar cerca de la zona afectada, evitar retrasos de transporte y responder a necesidades cambiantes explicó Vergara.

Local 10 reportó que GEM había enviado más de un millón de dólares en ayuda y que su equipo movió más de 120 mil kilos de donaciones hacia Venezuela. Agregó que había 50 toneladas de ayuda en un almacén de Doral y otras 50 toneladas en Valencia, Venezuela, que funciona como centro de distribución para Caracas y poblaciones costeras.

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