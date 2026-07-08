La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de José “N”, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, cometido en noviembre de 2025 en la colonia Tlacuitlapa, alcaldía Álvaro Obregón.

Durante la audiencia celebrada este 8 de julio, un juez de control determinó iniciar el proceso penal en contra del imputado, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 16 de noviembre de 2025 dos hombres se encontraban a bordo de un vehículo estacionado en calles de la colonia Tlacuitlapa cuando fueron agredidos por un grupo de aproximadamente 15 personas. Una de las víctimas logró escapar, mientras que su acompañante fue sometido por varios de los agresores.

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Con base en el testimonio del sobreviviente, José “N” presuntamente golpeó a la víctima con una piedra de gran tamaño, provocando que cayera a una barranca, donde posteriormente fue localizado sin vida.

La investigación inició luego de que el padre de la víctima rastreó el vehículo mediante el sistema GPS y encontró el cuerpo de su hijo, por lo que presentó la denuncia ante el Ministerio Público.

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La Fiscalía informó que, mediante entrevistas, testimonios y dictámenes periciales, fue posible identificar al probable responsable y obtener una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación el pasado 2 de julio en la misma colonia donde ocurrieron los hechos.

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La dependencia señaló que continuará con las diligencias para esclarecer totalmente el caso e identificar a las demás personas que presuntamente participaron en la agresión.

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Conforme al principio de presunción de inocencia, José “N” será considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.

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