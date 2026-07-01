Metrópoli | 01-07-26 | 20:02 |

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que inició cuatro carpetas de investigación por el registrado durante y después de los por la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador, ocurridos la noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

De acuerdo con la autoridad, los decesos ocurrieron en tres puntos distintos de la alcaldía Cuauhtémoc. El primero correspondió a una mujer que perdió la vida en el cruce de Río Neva y Paseo de la Reforma. En un segundo hecho, dos personas fallecieron en la esquina de Lancaster y Hamburgo, en la colonia Juárez, donde de manera preliminar se investiga que quedaron atrapadas por la concentración masiva de asistentes durante los festejos.

El cuarto caso ocurrió en el cruce de Río Lerma y Río Tíber, donde un hombre de aproximadamente 25 años fue atendido por servicios de emergencia tras presentar una emergencia médica relacionada, de forma preliminar, con una posible . Posteriormente perdió la vida.

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La Fiscalía informó que la una de las victimas aun permanece sin identificar. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
La Fiscalía informó que la una de las victimas aun permanece sin identificar. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

La Fiscalía informó que la víctima permanece sin identificar y difundió algunas de sus características para facilitar la localización de sus familiares. Se trata de un hombre de complexión media-delgada, tez morena clara o mestiza, cabello negro, con barba y bigote incipientes. Como señas particulares presenta los tatuajes con la inscripción “Lia Renata” en el costado derecho, una araña debajo del ombligo del lado izquierdo y otro tatuaje cerca del hombro o clavícula derecha, además de un lunar en la mejilla derecha y ombligo protruido.

La dependencia precisó que personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación realiza el levantamiento de indicios, el análisis de videograbaciones, la revisión de expedientes clínicos y entrevistas como parte de las diligencias para esclarecer los hechos. También indicó que brinda acompañamiento a las familias de las víctimas y trabaja en la identificación del hombre fallecido.

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Asimismo, señaló que los dictámenes periciales para establecer con precisión la causa de muerte de cada una de las víctimas continúan en proceso de elaboración y que las investigaciones se desarrollan de manera independiente para cada uno de los tres eventos registrados.

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La Fiscalía capitalina expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y aseguró que continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias de cada caso y, en su caso, deslindar responsabilidades conforme a derecho.

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jecg/cr

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