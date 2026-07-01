La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que inició cuatro carpetas de investigación por el fallecimiento de cuatro personas registrado durante y después de los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador, ocurridos la noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

De acuerdo con la autoridad, los decesos ocurrieron en tres puntos distintos de la alcaldía Cuauhtémoc. El primero correspondió a una mujer que perdió la vida en el cruce de Río Neva y Paseo de la Reforma. En un segundo hecho, dos personas fallecieron en la esquina de Lancaster y Hamburgo, en la colonia Juárez, donde de manera preliminar se investiga que quedaron atrapadas por la concentración masiva de asistentes durante los festejos.

El cuarto caso ocurrió en el cruce de Río Lerma y Río Tíber, donde un hombre de aproximadamente 25 años fue atendido por servicios de emergencia tras presentar una emergencia médica relacionada, de forma preliminar, con una posible intoxicación. Posteriormente perdió la vida.

Lee también Secretaría de Salud CDMX pide ayuda para hallar a familiares de hombre fallecido durante festejos en el Ángel; sigue sin ser identificado

La Fiscalía informó que la una de las victimas aun permanece sin identificar. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

La Fiscalía informó que la víctima permanece sin identificar y difundió algunas de sus características para facilitar la localización de sus familiares. Se trata de un hombre de complexión media-delgada, tez morena clara o mestiza, cabello negro, con barba y bigote incipientes. Como señas particulares presenta los tatuajes con la inscripción “Lia Renata” en el costado derecho, una araña debajo del ombligo del lado izquierdo y otro tatuaje cerca del hombro o clavícula derecha, además de un lunar en la mejilla derecha y ombligo protruido.

La dependencia precisó que personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación realiza el levantamiento de indicios, el análisis de videograbaciones, la revisión de expedientes clínicos y entrevistas como parte de las diligencias para esclarecer los hechos. También indicó que brinda acompañamiento a las familias de las víctimas y trabaja en la identificación del hombre fallecido.

[Publicidad]

Asimismo, señaló que los dictámenes periciales para establecer con precisión la causa de muerte de cada una de las víctimas continúan en proceso de elaboración y que las investigaciones se desarrollan de manera independiente para cada uno de los tres eventos registrados.

Lee también Afición por México rompe récord de asistencia en CDMX; pasan de 420 mil en partido inaugural a 1.4 millones tras victoria sobre Ecuador

La Fiscalía capitalina expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y aseguró que continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias de cada caso y, en su caso, deslindar responsabilidades conforme a derecho.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr