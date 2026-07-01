Metrópoli | 01-07-26 | 19:10 | Actualizada | 01-07-26 | 20:17 |

La emitió una ficha y solicitó apoyo de la población para localizar a los familiares de un hombre que perdió la vida la noche del martes 30 de junio durante la celebración posterior al , quien aún está sin identificar.

En caso de tener información, pidieron a la población comunicarse a locatel, al número: 55 56 58 11 11.

“Solicitamos el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de un hombre que lamentablemente perdió la vida durante los festejos en .

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Si tienes información que pueda ayudar, comunícate a LOCATEL 55 56 58 11 11”, puntualizó la dependencia.

Descripción Física

  • Sexo: Masculino
  • Complexión: Delgada
  • Tez: Morena clara/mestiza
  • Cabello: Negro, lacio, corto-medio, despeinado
  • Cejas: Pobladas, negras
  • Vello facial: Barba y bigote incipientes (candado ligero)
  • Lunares: Uno visible en la mejilla derecha (junto a comisura labial) ; otro en abdomen superior derecho
  • Edad aproximada: 25 años

Señas particulares

  • Costado derecho, zona costal/abdominal: Inscripción en letra cursiva "Lia Renata"
  • Abdomen, cuadrante inferior izquierdo (bajo el ombligo): Tatuaje de araña en trazo gris/sombreado, estilo realista
  • Costado derecho, cerca del hombro/clavícula: Tatuaje adicional (diseño no identificado con claridad en la toma)

Otras características

  • Ombligo tipo "hernia umbilical" o protruido, visible como seña distintiva
  • Sin perforaciones visibles en imágenes disponibles

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Más temprano, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, dio a conocer que el hombre fue trasladado a un hospital por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo.

“En el hospital presentó un paro cardiorrespiratorio del que no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación”, precisó.

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jecg/cr

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