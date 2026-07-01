La Secretaría de Salud de la Ciudad de México emitió una ficha y solicitó apoyo de la población para localizar a los familiares de un hombre que perdió la vida la noche del martes 30 de junio durante la celebración posterior al partido México-Ecuador, quien aún está sin identificar.

En caso de tener información, pidieron a la población comunicarse a locatel, al número: 55 56 58 11 11.

“Solicitamos el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de un hombre que lamentablemente perdió la vida durante los festejos en Paseo de la Reforma.

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Ya suman 4 las personas fallecidas luego de los festejos en Paseo de la Reforma. Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL

Si tienes información que pueda ayudar, comunícate a LOCATEL 55 56 58 11 11”, puntualizó la dependencia.

Descripción Física

Sexo: Masculino

Complexión: Delgada

Tez: Morena clara/mestiza

Cabello: Negro, lacio, corto-medio, despeinado

Cejas: Pobladas, negras

Vello facial: Barba y bigote incipientes (candado ligero)

Lunares: Uno visible en la mejilla derecha (junto a comisura labial) ; otro en abdomen superior derecho

Edad aproximada: 25 años

Señas particulares

Costado derecho, zona costal/abdominal: Inscripción en letra cursiva "Lia Renata"

Abdomen, cuadrante inferior izquierdo (bajo el ombligo): Tatuaje de araña en trazo gris/sombreado, estilo realista

Costado derecho, cerca del hombro/clavícula: Tatuaje adicional (diseño no identificado con claridad en la toma)

Otras características

Ombligo tipo "hernia umbilical" o protruido, visible como seña distintiva

Sin perforaciones visibles en imágenes disponibles

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Los festejos por el triunfo de la Selección mexicana ante Ecuador dejaron 4 personas fallecidas. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Más temprano, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, dio a conocer que el hombre fue trasladado a un hospital por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo.

“En el hospital presentó un paro cardiorrespiratorio del que no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación”, precisó.

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