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La Secretaría de Salud de la Ciudad de México emitió una ficha y solicitó apoyo de la población para localizar a los familiares de un hombre que perdió la vida la noche del martes 30 de junio durante la celebración posterior al partido México-Ecuador, quien aún está sin identificar.
En caso de tener información, pidieron a la población comunicarse a locatel, al número: 55 56 58 11 11.
“Solicitamos el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de un hombre que lamentablemente perdió la vida durante los festejos en Paseo de la Reforma.
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Si tienes información que pueda ayudar, comunícate a LOCATEL 55 56 58 11 11”, puntualizó la dependencia.
Descripción Física
- Sexo: Masculino
- Complexión: Delgada
- Tez: Morena clara/mestiza
- Cabello: Negro, lacio, corto-medio, despeinado
- Cejas: Pobladas, negras
- Vello facial: Barba y bigote incipientes (candado ligero)
- Lunares: Uno visible en la mejilla derecha (junto a comisura labial) ; otro en abdomen superior derecho
- Edad aproximada: 25 años
Señas particulares
- Costado derecho, zona costal/abdominal: Inscripción en letra cursiva "Lia Renata"
- Abdomen, cuadrante inferior izquierdo (bajo el ombligo): Tatuaje de araña en trazo gris/sombreado, estilo realista
- Costado derecho, cerca del hombro/clavícula: Tatuaje adicional (diseño no identificado con claridad en la toma)
Otras características
- Ombligo tipo "hernia umbilical" o protruido, visible como seña distintiva
- Sin perforaciones visibles en imágenes disponibles
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Más temprano, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, dio a conocer que el hombre fue trasladado a un hospital por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo.
“En el hospital presentó un paro cardiorrespiratorio del que no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación”, precisó.
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jecg/cr
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