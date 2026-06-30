La Secretaría de Salud Pública de la CDMX emitió una alerta para advertir a los aficionados del futbol, sobre los posibles riegsos a la salud a causa de la práctica conocida como “quiere volar, quiere volar”, dinámica que consiste en lanzar a una persona al aire y atraparla en reiteradas ocasiones, la cual se ha popularizado en las últimas durante los festejos posteriores a los partidos del Mundial.

La dependencia advirió que existen diversos riesgos de sufrir alguna afectación tanto para las personas que lanzan como para la que es lanzada, que van desde lesiones en distintas partes del cuerpo hasta la muerte.

Las personas que lanzan pueden sufrir lesiones en espalda, hombros o muñecas, desgarros musculares y caídas por pérdida de equilibrio.

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Mientras que la persona lanzada puede sufrir golpes en la cabeza o conmoción cerebral, fracturas y esguinces, lesiones en cuello, espalda o columna, e incluso la muerte, advirtió la dependencia.

“Lanzar a una persona por los aires puede parecer divertido, pero pone en riesgo a todas las personas involucradas”, añadió la Secretaría encabezada por Nadine Gasman, a través de una publicación de redes sociales.

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Ante esto, la Secretaría hizo un llamado los asistentes a disfrutar de la fiebre futbolera con responsabilidad.

LL