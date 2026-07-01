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La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho Bastida, afirmó que es momento de cerrar un capítulo de confrontación política y concentrar todos los esfuerzos en atender las necesidades de la población, luego de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) resolviera declarar improcedente la solicitud de revocación de mandato promovida en su contra, al no cumplirse con el porcentaje mínimo de apoyo ciudadano que establece la ley.
Durante un mensaje dirigido a los medios de comunicación, la alcaldesa reiteró su respeto absoluto a las instituciones electorales y sostuvo que la democracia se fortalece cuando los procedimientos se desarrollan con apego a la legalidad.
“No considero esta resolución una victoria personal. En democracia no hay espacio para celebrar la división. Lo que debemos reconocer es que las instituciones funcionaron y que ahora corresponde mirar hacia adelante y seguir trabajando por Xochimilco”, expresó.
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Camacho Bastida destacó que, mientras el procedimiento era analizado por la autoridad electoral, su administración continuó atendiendo las principales demandas de la ciudadanía, fortaleciendo los servicios públicos, la seguridad, la recuperación de espacios públicos y la atención permanente en pueblos, barrios y colonias.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades competentes para que den seguimiento a las posibles afectaciones a los derechos político-electorales de las personas cuyos casos fueron identificados durante la revisión realizada por el IECM, entre ellos registros relacionados con personas fallecidas y ciudadanos que manifestaron no haber otorgado su consentimiento para aparecer como promoventes del procedimiento.
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“La revocación de mandato es un mecanismo democrático que debe protegerse. Precisamente por ello, estos ejercicios deben desarrollarse con absoluta transparencia, legalidad y respeto a la voluntad libre de la ciudadanía, sin cabida para prácticas que puedan vulnerar los derechos de las personas”, señaló.
La alcaldesa hizo un llamado a las dirigencias de los partidos que integran la coalición gobernante para privilegiar la unidad, el diálogo y la construcción de acuerdos.
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“La ciudadanía espera que quienes compartimos un mismo proyecto trabajemos unidos. Hoy más que nunca debemos cerrar filas para seguir construyendo el segundo piso de la Transformación que encabeza nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, siempre poniendo por delante el bienestar del pueblo.”
La alcaldesa reiteró que su gobierno continuará trabajando con cercanía, honestidad y resultados, privilegiando el diálogo y la atención a las necesidades de las familias de Xochimilco.
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vr/cr
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