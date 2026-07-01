La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) inició carpetas de investigación por los fallecimientos que tuvieron lugar en calles de la ciudad durante la celebración posterior al partido México-Ecuador.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina lamentó el deceso de los aficionados, y externó el apoyo de parte de su administración para las familias de los fallecidos.

“Nuestro más profundo dolor por el fallecimiento de las personas que ayer perdieron la vida durante los festejos en el Ángel de la Independencia. A sus familias y seres queridos expresamos nuestras más sinceras condolencias, nuestra solidaridad y nuestro compromiso de acompañarlos en estos momentos difíciles. No están solos. La ciudad estará a su lado y les brindará todo el apoyo humano e institucional que requiera”, dijo.

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Celebración reunió a más de un millón 400 mil personas

Asimismo, afirmó que este 30 de junio se vivió la concentración más grande “jamás registrada” en las calles y el espacio público de la CDMX, con más de un millón 400 mil personas.

“Ayer vimos el mayor número de gente jamás registrada en nuestras calles y en el espacio público. Más de 1.400.000 personas salieron a celebrar.

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