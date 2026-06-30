En el marco del encuentro entre México y Ecuador en los octavos de final del Mundial 2026, a la justa deportiva la acompaña la remembranza de los roces entre estas dos naciones en el ámbito diplomático con hechos que sobrepasan la rivalidad en la cancha de juego.

El acontecimiento que desató el desacuerdo bilateral fue la irrupción de la policía de Ecuador en la Embajada de México en Quito durante la noche del viernes 5 de abril de 2024, por instrucción del expresidente Andrés Manuel López Obrador, México anunció el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con ese país.

La entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, informó que el gobierno federal tomó esta decisión “ante la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador”.

El gobierno de México condenó los “actos de violencia” ejercidos luego de que autoridades ecuatorianas ingresaron al recinto para detener al exvicepresidente y figura del correísmo, Jorge Glas, quien había recibido asilo político al ser víctima de una “persecución de carácter político y no de carácter judicial ni penal”, según palabras de la canciller.

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La entonces embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, fue declarada persona non grata, mientras que el jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada, Roberto Canseco, fue sometido por defender este espacio mexicano durante la irrupción.

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Bárcena Ibarra, quien hoy encabeza la Semarnat, declaró durante ese suceso que “ni en las peores dictaduras de América Latina” hubo una irrupción en una embajada o en una sede diplomática.

A la brevedad, el personal diplomático mexicano salió del país sudamericano y la SRE solicitó a Quito ofrecer garantías necesarias para su desplazamiento.

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Soldados vigilan afuera de la embajada de México en Quito (5/4/2024). FOTO: AFP

Embajada de México en Ecuador, cerrada indefinidamente

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó desde el 6 de abril de 2024 que la Embajada de México en Ecuador permanecería cerrada indefinidamente por estos hechos, así como los servicios consulares.

Por este motivo, anunció que la comunidad mexicana y empresarial que radica en ese país, integrada entonces por más de mil 600 personas, podría recibir asistencia a través del Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (Sirme).

Además, las embajadas mexicanas en Chile, Colombia y Perú habilitaron espacios para dar asistencia a los connacionales en Ecuador.

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México presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, donde pidió, entre otras medidas provisionales de urgencia, que se ordene a Ecuador ofrecer garantías para que la embajada, sus bienes y archivos, así como los domicilios del personal diplomático, sean protegidos contra cualquier ingreso o destrucción.

Marcha en la Embajada de Ecuador. El motivo es acerca de los asuntos recientes sobre la relación diplomática entre México y Ecuador. Foto: Eduardo Castañeda/EL UNIVERSAL

Al estilo Trump, Noboa responde con aranceles

El 3 de febrero de 2025, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció una imposición arancelaria del 27% a todos los productos que importa desde México mientras no se firme un tratado de libre comercio entre ambos países.

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Dicha medida se dio pocos días de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera aranceles del 25% a México y Canadá.

Ecuador y México estuvieron muy cerca de suscribir en 2022 un tratado de libre comercio, pero las negociaciones se quedaron entrampadas ante la negativa del Gobierno mexicano de liberar de aranceles el camarón (langostino) y el banano, dos de los productos estrella de la canasta exportadora del país andino.

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Sin embargo, un día después la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó estos amagos comerciales durante su conferencia de prensa, pues señaló que la importación a ese país sudamericano es de solo 0.4%: “Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador”, reviró a Noboa.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronunció un discurso durante la ceremonia de cambio de mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la Escuela Militar Superior Eloy Alfaro, en las afueras de Quito, el 26 de noviembre de 2025. Foto: AFP

Sheinbaum descarta reanudar relaciones mientras Noboa esté en el poder

En su conferencia “Mañanera del Pueblo” del 16 de abril de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México no reanudará relaciones diplomáticas con Ecuador mientras Daniel Noboa sea el presidente de ese país, por ser “el responsable de la invasión a la embajada”.

Sheinbaum Pardo, quien había respaldado a la candidata correísta de izquierda, Luisa González, calificó de “dudoso” el triunfo de Noboa en las elecciones presidenciales que se celebraron ese año.

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“No se van a reanudar las relaciones y además fue muy dudoso su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA”, expresó al acusar que el exvicepresidente Jorge Glas está preso y que la candidata González señaló fraude electoral.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (03/06/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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