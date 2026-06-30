La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hoy martes saldrá un avión militar con siete plantas de luz y otros insumos de ayuda humanitaria a Venezuela tras los fuertes sismos que se registraron la semana pasada.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal detalló que también se alista el equipamiento de un barco de la Secretaría de Marina (Semar) con víveres y demás ayuda humanitaria que se ha recolectado para enviarse al país sudamericano.

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“Ayer se reunió el responsable del grupo que va por parte de la Secretaría de la Defensa con autoridades tanto militares como civiles de Venezuela para poder conocer qué otras necesidades de manera directa tienen. Coinciden con las que nos envió la Embajada.

“Van a enviarse siete plantas de luz que sale en avión el día de hoy para llegar allá de emergencia y estamos preparando un barco con la Secretaría de Marina para que la colecta de víveres y otros insumos que se ha estado haciendo también por distintas instituciones. Incluso la Embajada de Venezuela en México puede recogerse y llevarse una parte en avión y otra parte ya por barco”, explicó.

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